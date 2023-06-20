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Cotidiano na Moda

Com que roupa ir? Dicas e orientações para os looks em festas de formaturas

Ouça as dicas da comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 17:48

Publicado em 

20 jun 2023 às 17:48
Roupas de formatura
Roupas de formatura Crédito: Pixabay
Agora nos meses de junho, julho e agosto, é a famosa temporada de formaturas. E muitas dúvidas podem surgir nesse momento. O que vestir? Tem que usar vestido longo? Posso ir sem gravata? E salto? É obrigatório? São muitas possibilidades. Pensando nisso, nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tatiana Arruda preparou um resumo com as principais orientações para quem vai participar das diversas comemorações diferentes de uma formatura. Ouça a conversa completa
Cotidiano na Moda - 20-06-23

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