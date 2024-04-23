'Com que roupa eu vou': como se vestir para uma vaga de trabalho?

Trabalho Crédito: Shutterstock)

Se você está em busca de um emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho, saiba que a forma como você se veste pode ajudar a conseguir a vaga desejada. Mas cada área de atuação tem um nível de formalidade e algumas especificações de código de vestimenta. Por isso, nesta edição do Cotidiano Na Moda, a comentarista Tati Arruda apresenta algumas ideias de como se vestir para cada área de trabalho. Vamos a alguns exemplos:

Your browser does not support the audio element. Cotidiano na Moda - 23-04-24

Escritório de arquitetura: É uma profissão que requer criatividade. Então, para a entrevista de emprego, eu recomendo que você demonstre a sua personalidade. Pode ser criativo, mas tente dosar para que a roupa não chame mais atenção do que o que você tem a dizer. Se você já conseguiu um estágio ou emprego nessa área, tenha em mente que você pode precisar de dois tipos de roupa. Uma para trabalhar no escritório, atender clientes, visitar lojas. E outro para visitar obra.

Escritório de advocacia: A formalidade é uma das características dessa profissão. Então, prefira peças de alfaiataria e evite jeans. Para as mulheres, não necessariamente você precisa usar salto. Mas dê preferência para sapatos fechados, de bico fino ou com acabamento mais sério.

Empresa de tecnologia: É bem comum quem trabalha nessa área achar que não precisa se arrumar. Mesmo que o ambiente não exija formalidade, não vá para entrevistas vestindo bermuda ou chinelo. Isso já demonstra sua preocupação com a sua imagem. Calça jeans, tênis e camiseta são ótimas opções para trabalhar nessa área.

Professor/professora: Se o ambiente não tem uniforme, tente adaptar as suas roupas para o ambiente que você dá aula. O combo calça jeans e camiseta é bem informal e pode funcionar para quem dá aula para crianças e até adolescentes. Mas, se você quiser reforçar uma posição de liderança em sala de aula, principalmente em faculdades, sugiro um pouco mais de formalidade. Uma calça em tecido vai dar mais esse resultado.

Manicure/cabelereiro/cabelereira: Normalmente os salões exigem roupa preta. As vezes dão blusa de uniforme.

Mas, se eu puder dar uma recomendação é: não use legging para trabalhar! Procure calças confortáveis, mas mais arrumadas.