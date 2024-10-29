Caro ou barato? O que levar em conta ao comprar uma roupa!

Nesta edição do Cotidiano Na Moda, a comentarista Tati Arruda traz o seguinte questionamento em destaque: você acha que pagar 200 reais em uma calça jeans é caro ou barato? Quanto você pagaria por um vestido de festa? E uma blusa para ir trabalhar? Algumas pessoas acreditam que caro ou barato depende de quanto você ganha. Mas não é só isso que influencia na nossa percepção de caro ou barato. Precisamos analisar não só o custo, mas também o valor de cada peça. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 29-10-24