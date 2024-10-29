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Cotidiano na Moda

Caro ou barato? O que levar em conta ao comprar uma roupa!

Ouça os comentários de Tati Arruda

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 17:40

Publicado em 

29 out 2024 às 17:40
Roupa cara ou barata? O que vale mais à pena?
Roupa cara ou barata? O que vale mais à pena? Crédito: Pexels
Nesta edição do Cotidiano Na Moda, a comentarista Tati Arruda traz o seguinte questionamento em destaque: você acha que pagar 200 reais em uma calça jeans é caro ou barato? Quanto você pagaria por um vestido de festa? E uma blusa para ir trabalhar? Algumas pessoas acreditam que caro ou barato depende de quanto você ganha. Mas não é só isso que influencia na nossa percepção de caro ou barato. Precisamos analisar não só o custo, mas também o valor de cada peça. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 29-10-24

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