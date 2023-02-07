Bonita e confortável: veja dicas para se vestir bem e curtir o Carnaval

O Carnaval de Vitória já está batendo à porta, com programação definida e a expectativa dos foliões que só cresce a cada dia. O que também aumentou nos últimos dias foi a temperatura em Vitória. No último domingo, a capital do Estado registrou uma sensação térmica de 46 ºC. Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, alcançou uma sensação térmica de 59 ºC. Mas como se divertir de forma confortável estando bem arrumada e bonita? Como conciliar o calor ao estilo? Nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tatiana Arruda traz as principais dicas. Ouça a conversa completa!