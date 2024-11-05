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Cotidiano na Moda

Black Friday chegando e roupas em promoção: vale a pena comprar novas peças?

Ouça as dicas da comentarista Tatiana Arruda!

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 17:16

Publicado em 

05 nov 2024 às 17:16
Roupas
Roupas Crédito: Pexels
Roupa em promoção é o assunto nesta edição do Cotidiano Na Moda, com a comentarista Tati Arruda. Será que “se está barato, vale a pena comprar”? E aquele famoso, "tá barato, vou levar um de cada cor...". "Tem muita gente que também só compra na época das promoções. E, estamos chegando em mais uma temporada de promoções, as lojas de roupas estão cheias de descontos e é quase impossível não se sentir tentado a comprar alguma coisinha. Mas é preciso ficar atento para não acabar comprando aquilo que você não precisa ou não pode pagar. A dica do sucesso é saber aproveitar ao máximo a promoção, ser eficaz e organizado", explica a comentarista. Ouça as dicas!
CBN - CBN Cotidiano na Moda - 05-11-24

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