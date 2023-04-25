Banco lança guia de vestuário e estilo para funcionários e causa polêmica

Telefone celular com capinha velha, acessórios sujos ou estragados, chulé e cabelo desarrumado. Esses são alguns dos itens listados pelo Banco Inter em cartilha compartilhada com funcionários que traz “dicas” de estilo e comportamento sugeridas durante o expediente. O documento, intitulado de “os inimigos da imagem”, reúne 14 normas para serem evitadas “a todo custo”. Entre os pedidos para serem deixados de lado no ambiente de trabalho, estão: lingerie marcando ou aparecendo, roupas com peeling (bolinhas) ou pelos de animais de estimação, acessórios sujos ou rasgados, unhas e sobrancelhas malcuidadas, maquiagem borrada ou excessiva, mau hálito, excesso de perfume ou mau odor.