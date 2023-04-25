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Cotidiano na Moda

Banco lança guia de vestuário e estilo para funcionários e causa polêmica

Confira a análise da comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 17:46

Publicado em 

25 abr 2023 às 17:46
Banco Inter lançou cartilha com dicas de como se vestir
Banco Inter lançou cartilha com dicas de como se vestir Crédito: Reprodução
Telefone celular com capinha velha, acessórios sujos ou estragados, chulé e cabelo desarrumado. Esses são alguns dos itens listados pelo Banco Inter em cartilha compartilhada com funcionários que traz “dicas” de estilo e comportamento sugeridas durante o expediente. O documento, intitulado de “os inimigos da imagem”, reúne 14 normas para serem evitadas “a todo custo”. Entre os pedidos para serem deixados de lado no ambiente de trabalho, estão: lingerie marcando ou aparecendo, roupas com peeling (bolinhas) ou pelos de animais de estimação, acessórios sujos ou rasgados, unhas e sobrancelhas malcuidadas, maquiagem borrada ou excessiva, mau hálito, excesso de perfume ou mau odor.
Depois, o banco se desculpou após enviar acarta aos funcionários. Ao Metrópoles, o banco informou o documento foi alterado. "O Inter reforça que respeita a individualidade de cada um de seus colaboradores. O material em questão foi revisado e passou por alterações". Tema para Tatiana Arruda, nesta edição do Cotidiano na Moda. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 25-04-23

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