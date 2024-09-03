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Cotidiano na Moda

Baile de gala: dicas de roupas para formatura

Ouça os comentários de Tati Arruda

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 18:31

Publicado em 

03 set 2024 às 18:31
Especialistas dão dicas para não ser vítima de calotes na festa de formatura
Formatura Crédito: Unsplash
Depois de muito estudo e dedicação, chegou o momento de comemorar. A formatura é um momento muito especial na vida não só do formando, mas também de toda a família. E, já que estamos na temporada em que muitas faculdades estão realizando as comemorações de finalização dos cursos, vamos falar sobre como se vestir de forma adequada para esse evento. Formandos e convidados. São muitas as dúvidas podem surgir nesse momento. O que vestir? Tem que usar vestido longo? Posso ir sem gravata? E salto? É obrigatório? São muitas as possibilidades que Tati Arruda desdobra nesta edição de “Cotidiano Na Moda". Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 03-09-24

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