Baile de gala: dicas de roupas para formatura

Depois de muito estudo e dedicação, chegou o momento de comemorar. A formatura é um momento muito especial na vida não só do formando, mas também de toda a família. E, já que estamos na temporada em que muitas faculdades estão realizando as comemorações de finalização dos cursos, vamos falar sobre como se vestir de forma adequada para esse evento. Formandos e convidados. São muitas as dúvidas podem surgir nesse momento. O que vestir? Tem que usar vestido longo? Posso ir sem gravata? E salto? É obrigatório? São muitas as possibilidades que Tati Arruda desdobra nesta edição de “Cotidiano Na Moda". Ouça a conversa completa!