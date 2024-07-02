As quatro maiores gafes cometidas na hora de se vestir!

Nesta edição de "Cotidiano na Moda", a comentarista Tati Arruda fala das quatro principais gafes que as pessoas cometem na hora de se vestirem e o que pode ser feito para evitá-las. Detalhes no tecido, maquiagem que não combina com o look e bainha por fazer são alguns erros comuns cometidos por famosos e anônimos!