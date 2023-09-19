Afinal, o que significa ser elegante? Especialista dá as dicas!

Nesta edição do Cotidiano na Moda o assunto em destaque é elegância! "Todo dia vemos por aí uma 'chuva' de pessoas querendo ditar regras sobre o que é e o que não é elegante. Principalmente baseado em conceitos elitistas. Que afastam a elegância de tudo que é dito popular. E, ao mesmo tempo, colocam como ruim tudo aquilo que não tem atributos elegantes. O que não é verdade. Mas, afinal de contas, o que significa ser elegante?", questiona a comentarista Tati Arruda. Ouça a conversa completa!