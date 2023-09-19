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Cotidiano na Moda

Afinal, o que significa ser elegante? Especialista dá as dicas!

Ouça as análises da comentarista Tati Arruda

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 17:43

Publicado em 

19 set 2023 às 17:43
Mulher elegante
Mulher elegante Crédito: Freepik
Nesta edição do Cotidiano na Moda o assunto em destaque é elegância! "Todo dia vemos por aí uma 'chuva' de pessoas querendo ditar regras sobre o que é e o que não é elegante. Principalmente baseado em conceitos elitistas. Que afastam a elegância de tudo que é dito popular. E, ao mesmo tempo, colocam como ruim tudo aquilo que não tem atributos elegantes. O que não é verdade. Mas, afinal de contas, o que significa ser elegante?", questiona a comentarista Tati Arruda. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 19-09-23

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