Afinal, comprar roupas de sites chineses é mesmo um bom negócio?

Roupas mais baratas com preços que cabem no bolso de quem muitas vezes não consegue comprar uma peça um pouco mais cara. Onde é possível encontrar isso? Sites chineses! Não se pode negar que o baixo valor das peças permite algo chamado de democratização da moda - em que o acesso a itens fashions é muito mais difundido. Mesmo que sejam cópias de outras marcas. Será, então, que vale mesmo a pena? Tema para Tatiana Arruda, nesta edição do Cotidiano na Moda. Ouça a conversa completa!