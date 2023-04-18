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Cotidiano na Moda

Afinal, comprar roupas de sites chineses é mesmo um bom negócio?

Quem explica é a comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 18:04

Publicado em 

18 abr 2023 às 18:04
Compra de roupa online vale a pena?
Compra de roupa online vale a pena? Crédito: Pixabay
Roupas mais baratas com preços que cabem no bolso de quem muitas vezes não consegue comprar uma peça um pouco mais cara. Onde é possível encontrar isso? Sites chineses! Não se pode negar que o baixo valor das peças permite algo chamado de democratização da moda - em que o acesso a itens fashions é muito mais difundido. Mesmo que sejam cópias de outras marcas. Será, então, que vale mesmo a pena? Tema para Tatiana Arruda, nesta edição do Cotidiano na Moda. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 18-04-23

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