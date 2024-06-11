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Cotidiano na Moda

Afinal, como usar meias de forma estilosa?

Ouça os comentários de Tati Arruda

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 18:00

Publicado em 

11 jun 2024 às 18:00
Meias
Meias Crédito: Pexels
Nesta edição do Cotidiano Na Moda, o assunto em destaque são as meias! Quem é você na hora de usar meia? Prefre as mais altas ou as curtinhas? Coloridas ou brancas? A comentarista Tati Arruda fala sobre como usar meias. 
Há algum tempo as meias baixas e “invisíveis” dominavam o universo fashion. Porém, nos últimos anos, temos visto que os mais jovens estão preferindo as meias mais compridas, que cobrem a canela. Mas afinal, qual o certo? Ouça a conversa completa e descubra!
Cotidiano na Moda - 11-06-24

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