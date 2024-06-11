Afinal, como usar meias de forma estilosa?

Nesta edição do Cotidiano Na Moda, o assunto em destaque são as meias! Quem é você na hora de usar meia? Prefre as mais altas ou as curtinhas? Coloridas ou brancas? A comentarista Tati Arruda fala sobre como usar meias.
Há algum tempo as meias baixas e “invisíveis” dominavam o universo fashion. Porém, nos últimos anos, temos visto que os mais jovens estão preferindo as meias mais compridas, que cobrem a canela. Mas afinal, qual o certo? Ouça a conversa completa e descubra!
Cotidiano na Moda - 11-06-24