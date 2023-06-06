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Cotidiano na Moda

Afinal, as estampas estão fora de moda? Especialista explica!

A comentarista Tatiana Arruda fala sobre o assunto

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 18:00

Publicado em 

06 jun 2023 às 18:00
O que vestir
O que vestir Crédito: Pixabay
As estampas estão fora de moda? É cada vez mais comum a seguinte queixa: "Eu tinha muitas roupas estampadas no guarda-roupa, mas cansei". Isso não significa que as estampas estão fora de moda. Mas indica que as pessoas estão cada vez mais buscando um armário atemporal. E com as roupas lisas isso é muito mais fácil. Mas você não precisa abandonar de vez as listras, poás, xadrez e flores. Nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tatiana Arruda explica como usar. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 06-06-23

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