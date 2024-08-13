Achando seu look meio "sem graça"? Entenda o que é e como usar a terceira peça!

A "terceira peça" é o assunto em destaque nesta edição do "Cotidiano Na Moda". Ao terminar de se vestir, você já teve a sensação de que o seu look estava meio sem graça? Que estava faltando alguma coisa? Pensando nisso, nesta edição do "Cotidiano na Moda", a comentarista Tati Arruda vai contar um “segredo” que pode te ajudar a escapar dessa situação: incluir uma terceira peça!

"A terceira peça é aquela que finaliza uma produção como jaqueta, blazer, parka, casaco, colete, kimono ou, até mesmo, lenços, cachecóis e pashminas. Enfim, é qualquer artigo que atua como um verdadeiro elemento de sobreposição ao look, seja para uma ocasião formal ou casual. Essa é uma forma simples e rápida para dar um up no seu look. Principalmente agora que as temperaturas estão mais amenas", explica. Ouça a conversa completa!