Por que a corrupção se tornou um problema de percepção tão aguda nos últimos tempos?

Corrupção: Que história é essa Crédito: CBN

A corrupção é um fenômeno, por óbvio, de abrangência internacional, mas que, para além disso, tornou-se, especialmente ao longo das últimas duas décadas, tema de crescente preocupação e atenção da opinião pública mundial. Notícias e análises sobre ela são ocorrências cotidianas nos meios de comunicação e nas redes sociais. Mais do que isso, no entanto, é tema de discussão e deliberação de organismos internacionais, de governos nacionais e subnacionais, de empresas, da sociedade civil organizada, dos institutos de pesquisa e das instituições de ensino superior e seus pesquisadores.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) tem, desde 1996, a sua Convenção Interamericana Contra a Corrupção, adotada pelo Brasil em 2002, a Organização das Nações Unidas (ONU) também possui uma Convenção contra a Corrupção, datada de 2003, ratificada pelo Brasil em 2005 e com entrada em vigor no ano seguinte. Para além dessas instituições internacionais das quais o Brasil faz parte, podemos ainda citar a União Africana (UA), que, em 2006, adotou a sua Convenção sobre Prevenção e Luta contra a Corrupção. Também a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) instituiu, em 1997, a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. Apesar do Brasil não ser membro da OCDE, aderiu à referida convenção em 2000. Cabe ainda destacar que a União Europeia (UE) tem inúmeros acordos e decisões sobre o tema.

No âmbito das organizações não governamentais internacionais podemos notar que a Transparência Internacional, criada em 1993, que realiza inúmeros estudos e pesquisas sobre o tema, sendo os mais conhecidos o Índice de Percepção da Corrupção (IPC), o Barômetro Global da Corrupção (BGC), e a Coalizão Amigos da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. A coalizão reúne uma rede de organizações da sociedade civil, criada em 2006, são 354 entidades de 93 países, que luta pela implementação integral do referido tratado.

Especificamente no Brasil, desde a Constituição Federal (CF) de 1988, mas especialmente nos últimos vinte anos, temos estabelecido uma série de parâmetros legais para a transparência pública e o combate à corrupção. A própria CF, em seu artigo 37, conforme já destacado, estabelece que os princípios constitucionais da administração pública são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ademais temos, na esfera legislativa, a Lei da Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992; a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – Lei 8.443/1992; a Lei das Licitações – Lei 8.666/1993; a Lei de iniciativa popular que transformou a compra de votos em crime – Lei 9.840/1999; a Lei que institui o Sistema de Controle Interno – Lei 10.180/2001; a Lei que tipifica o crime de Corrupção Ativa em transação comercial internacional e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – Lei 10.467/2002; Lei que institui a Controladoria-Geral da União – Lei 10.683/2003; Decreto que cria o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção – Decreto 4.923/2003; a Lei dos Portais da Transparência – Lei Complementar 131/2009; a Lei da Ficha Limpa – Lei Complementar 135/2010, também de iniciativa da sociedade civil organizada; a Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011; a Lei da Lavagem de Dinheiro – Lei 12.683/2012 (altera a Lei 9.613/1998); a Lei do Conflito de Interesses – Lei 12.813/2013 e a Lei Anticorrupção Empresarial – Lei 12.846/2013, que entrou em vigor no ano seguinte.

Por que isso aconteceu?

Dois elementos nos parecem chaves para compreender a questão:

1 – O fim da Guerra Fria com a adoção de sistemas políticos similares – liberais e, ao menos, formalmente democráticos nos países mais desenvolvidos e poderosos do mundo.

2 – O desgaste dos governos, e da democracia, perante os cidadãos, tonava a corrupção um fenômeno muito mais observado e as pessoas mais intolerantes a ela. Como se a corrupção explicasse todas as dificuldades da vida que as pessoas passaram a perceber. Não era o fato mas soava como uma boa explicação. A corrupção, por certo é um dos problemas, mas questões como redução da presença do Estado na vida das pessoas (redução de prestação de serviços sociais e de fornecimento de bens públicos, causada pelas políticas neoliberais que são adotadas desde a década de 1980), aumento e ineficiência da burocracia estatal.

Assim, estavam lançadas as bases para uma maior discussão pública sobre o tema. Nem sempre, por boas razões, mas estava. De todo modo, ao longo desses anos, como bases nas intervenções práticas (legais e de participação política) e nos estudos acadêmicos, a compreensão sobre o fenômeno da corrupção e as formas mais efetivas de enfretamento têm se ampliado. Falaremos sobre isso ao longo da série. A partir da próxima semana falaremos sobre a questão da corrupção na história mundial, citando estudos, discussões e casos emblemáticos, para vermos como se deu essa evolução.