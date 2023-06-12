Como enfrentar a corrupção? Transparência e reforço institucional

Corrupção: Que história é essa Crédito: CBN

Nesta edição do “Corrupção: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões aborda que uma das questões centrais em qualquer coisa que busque enfrentar a corrupção é perceber isso como uma política pública de Estado.

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Isso exige estratégia e tática, perseverança, continuidade, mas, também, ações pontuais e conjunturais. Isso exige políticas que superam uma visão estrita de controle e punição, que, por certo, são importantes, mas devem ser complementadas por educação qualificação e estímulos positivos.

Isso exige legislação, que já temos bastante, em que pese sempre poder ser aperfeiçoada, práticas e acompanhamento de resultados, metas e mensuração, portanto. Isso exige o uso das mais modernas tecnologias, mas também o olhar e a sensibilidade das pessoas.

Quais são, então, aquelas políticas mais essenciais neste campo institucional?

1 – Transparência pública. Possibilitar o mais amplo acesso, aos cidadãos, às organizações da sociedade civil, à imprensa, aos grupos políticos. Evidente que existem algumas informações estratégicas e de segurança que podem e devem ser colocadas sob sigilo, mas o princípio é a transparência, o sigilo exceção. A transparência, no entanto, não é a simples disponibilização de dados brutos. Os dados devem ser qualificados, com indicadores de eficiência, eficácia, efetividade, séries históricas para que todos possam analisar da forma mais completa possível. Comentários técnicos são sempre bem-vindos para contextualizar os dados.

2 – Reforço institucional. Aqui temos um conjunto amplo e básico de ações fundamentais, das quais destacamos as seguintes:

A) Qualificação dos servidores públicos – Tanto no que diz respeito a todos os servidores, quanto especialmente aqueles que especialmente trabalham nas áreas de controle, seja interno (controladorias), quanto externo (tribunais de contas e ministérios públicos). Aqui, além do conhecimento geral da legislação, é importante conhecer a legislação específicas, tais como: a Lei da Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992; a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – Lei 8.443/1992; a Lei das Licitações – Lei 8.666/1993; a Lei de iniciativa popular que transformou a compra de votos em crime – Lei 9.840/1999; a Lei que institui o Sistema de Controle Interno – Lei 10.180/2001; a Lei que tipifica o crime de Corrupção Ativa em transação comercial internacional e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – Lei 10.467/2002; Lei que institui a Controladoria-Geral da União – Lei 10.683/2003; Decreto que cria o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção – Decreto 4.923/2003; a Lei dos Portais da Transparência – Lei Complementar 131/2009; a Lei da Ficha Limpa – Lei Complementar 135/2010, também de iniciativa da sociedade civil organizada; a Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011; a Lei da Lavagem de Dinheiro – Lei 12.683/2012 (altera a Lei 9.613/1998); a Lei do Conflito de Interesses – Lei 12.813/2013 e a Lei Anticorrupção Empresarial – Lei 12.846/2013, que entrou em vigor no ano seguinte. Além dos diversos tratados dos quais o Brasil é signatário. No quesito da qualificação, para além das questões legais, é importante uma qualificação dos conhecimentos no campo da ética.

B) Ampliação dos quadros que compõem as equipes de controle interno e externo.

C) Integração das bases de dados (respeitados, por certo, os limites legais, como os da LGPD) e das ações dos órgãos de controle interno e externo (respeitadas as competências legais administrativas).

D) Uso ampliado das tecnologias da informação e comunicação para o acompanhamento de dados das ações (gastos, atividades e ações) dos poderes e órgãos da administração pública.

E) Ampliação das ações preventivas a partir da elaboração de séries históricas dos principais problemas da administração pública.

F) Estudos de casos de sucesso das experiências internacionais de enfrentamento da corrupção, para analisar a possibilidade de sua implantação no Brasil.