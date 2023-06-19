Como combater a corrupção? Cultura cívica e participação popular!

Neste episódio final de “Corrupção: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões aponta que os estudos acerca do enfretamento à corrupção destacam dois elementos também fundamentais, para além da transparência pública e do reforço institucional, sobre os quais falamos na semana passada.
CBN - Corrupção: Que História é Essa? - 19-06-23.mp3
“Hoje, vamos destacar a questão da cultura cívica e da participação popular. Quando se fala em participação popular num regime democrático, pode-se destacar, por certo, a presença dos eleitores na decisão daqueles que ocupam os cargos eletivos nos poderes Executivo e Legislativo no país. Com certeza, no entanto, isso não é tudo, como, aliás, prevê a nossa Constituição.
São várias as opções de participação que são abertas a todos nós. Aqui podemos citar, ainda no campo do voto, a participação em referendos e plebiscitos, mas, temos também os projetos de lei de iniciativa popular, a participação (ou criação) em organizações da sociedade civil, a realização de manifestações e mobilizações e a participação em conselhos de políticas públicas (Saúde, Educação etc).”
“Todas essas ações contribuem para maior acompanhamento dos poderes públicos e, por conseguinte, em maior controle e responsividade. Reduzindo, potencialmente, que os interesses escusos possam prevalecer. O segundo aspecto a ser destacado é a questão da cultura cívica, e aqui, destaque-se, temos um grande trabalho a fazer. A ideia de res publica, é a preocupação, a defesa, da coisa pública, do interesse público, coletivo, e precisamos, para isso, construir uma concepção da distinção entre o público e o privado, algo que tem sido historicamente difícil em nosso país”.
Outro aspecto importante, no âmbito da cultura cívica, é construir a percepção de que devemos nos preocupar com as questões públicas, participar, portanto. Nesse sentido amplo que destacamos antes. Isso é uma questão difícil pois, nos últimos anos em especial, difundiu-se mundialmente uma ideia individualista muito forte, preocupar-se só consigo mesmo. Já Alexis de Tocqueville, teórico liberal francês do século XIX, destacava no seu clássico Democracia na América, a importância do interesse bem compreendido, quando os membros de uma comunidade, compreendendo e afirmando seus interesses, percebem, no entanto, que ele só consegue avançar de forma sustentável, se os interesses de todos forem levados em conta. Certo que a doutrina tocquevileana tem algo de utilitário, mas tem, também, um fundo de virtude. A questão, então, acompanhando Tocqueville neste caso é compatibilizar virtudes e interesses.