Como combater a corrupção? Cultura cívica e participação popular!

Corrupção: Que história é essa Crédito: CBN

Neste episódio final de “Corrupção: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões aponta que os estudos acerca do enfretamento à corrupção destacam dois elementos também fundamentais, para além da transparência pública e do reforço institucional, sobre os quais falamos na semana passada.

Your browser does not support the audio element. CBN - Corrupção: Que História é Essa? - 19-06-23.mp3

“Hoje, vamos destacar a questão da cultura cívica e da participação popular. Quando se fala em participação popular num regime democrático, pode-se destacar, por certo, a presença dos eleitores na decisão daqueles que ocupam os cargos eletivos nos poderes Executivo e Legislativo no país. Com certeza, no entanto, isso não é tudo, como, aliás, prevê a nossa Constituição.

São várias as opções de participação que são abertas a todos nós. Aqui podemos citar, ainda no campo do voto, a participação em referendos e plebiscitos, mas, temos também os projetos de lei de iniciativa popular, a participação (ou criação) em organizações da sociedade civil, a realização de manifestações e mobilizações e a participação em conselhos de políticas públicas (Saúde, Educação etc).”

“Todas essas ações contribuem para maior acompanhamento dos poderes públicos e, por conseguinte, em maior controle e responsividade. Reduzindo, potencialmente, que os interesses escusos possam prevalecer. O segundo aspecto a ser destacado é a questão da cultura cívica, e aqui, destaque-se, temos um grande trabalho a fazer. A ideia de res publica, é a preocupação, a defesa, da coisa pública, do interesse público, coletivo, e precisamos, para isso, construir uma concepção da distinção entre o público e o privado, algo que tem sido historicamente difícil em nosso país”.