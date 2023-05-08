A corrupção no mundo: séculos XIX, XX e XXI

Corrupção: Que história é essa Crédito: CBN

Nesta edição do "Corrupção: Que História é Essa?", o comentarista Rafael Simões faz uma viagem ao tempo e explica como se deu o debate do conceito de corrupção ao longo dos séculos. "Montesquieu ainda tomou a república romana como paradigma normativo para a modernidade em ascensão. Paradigma esse que orienta a construção de instituições que evitem a corrupção. Porém, essa construção institucional está alicerçada em outras bases que não as virtudes e o decorrente espírito público. […] isto é, os cidadãos devem fazer o que as leis prescrevem com base nos costumes e nos valores presentes nas sociedades, sofrendo penalidades caso desviem dos preceitos legais acordados de forma legítima. Assim sendo, a legitimidade não é alcançada mediante a tradição, mas pelo império da lei.

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David Hume tem em mente uma definição tradicional do termo – a apropriação privada do bem público -, que em seu esquema abstrato significa a fusão do ‘meu’ com o “’nosso’. A corrupção propriamente dita é um fenômeno que apenas faz sentido com a emergência de instituições de governo, pois é nelas que se constituem pessoas públicas (governantes, funcionários, etc.) e bem público, como algo distinto de pessoas privadas, bem privado, etc.

Para Rousseau, a corrupção no plano da república ocorre quando determinadas virtudes do corpo político deixam de ser observadas, fazendo com que o procedimento da vontade geral não seja mais respeitado. Ou seja, a corrupção da república é sinônimo de degeneração dos valores da comunidade, os quais dão lugar à avidez dos homens em seu estado natural.

Está se produzindo, com a difusão do liberalismo, a separação entre o público e o privado, que durante os séculos de monarquia absolutista ficaram amalgamados na figura do rei. Fica claro, a partir de então, que os governantes não têm o direito de usar a coisa pública para seus interesses privados. Pouco a pouco vão sendo estabelecidos limites entre a esfera pública, de ação dos governantes, representantes políticos de forma geral, e a esfera privada de suas vidas.

A partir de fins do século XIX e com o decorrer do século XX uma nova ampliação do conceito irá ocorrer, graças, destaque-se, a difusão das ideias democráticas, uma instituição está corrompida quando não cumpre com as funções para as quais existe, assim, é fundamental, que o império da lei, que separava o privado do público, seja estendido para as ações dos poderes públicos. Na concepção predominante de Estado Democrático de Direito da Era Contemporânea todas as instituições do Estado, no entanto, trabalham para um fim maior: promover o bem-estar da população. A polícia, os hospitais, as câmaras municipais, prefeituras, todos trabalham, existem, para esse fim, mesmo executando as ações específicas para as quais foram criados.

Os órgãos públicos existem para cumprir uma função - direta ou indireta - para o bem-estar dos cidadãos. Essa é a linha de corte do contrato social das sociedades modernas. Por isso, podemos afirmar que outro sinal significativo de corrupção é quando uma instituição não cumpre mais com a finalidade a que se destina. Quando, por exemplo, a arrecadação de tributos e seus membros tomam para si parte do dinheiro recolhido dos cidadãos ou lhes fazem ameaças indevidas - a chamada extorsão - estamos, por exemplo, diante de um caso assim, a chamada corrupção de função.

Assim, a atitude que uma instituição tem diante de um caso de corrupção que será a primeira evidência de como anda a preocupação com o que é público naquela organização. Se existir permissividade, estaremos enviando um sinal para todos os membros da organização de que a corrupção é tolerada, em última análise estimulando-a.

Assim como a corrupção não é determinada pelo número de membros de uma instituição que a praticam, o mesmo serve para a incapacidade de executar determinada função. A incompetência não é corrupção política. No limite, não existem critérios universais e definitivos para se dizer quando há corrupção ou não em cada instituição. São vários os aspectos que devemos ter em conta: passividade diante dos desvios de conduta de membros, não cumprimento de sua finalidade, atendimento de interesses privados e não públicos pelo órgão, desvio de recursos para fins particulares ou de grupos políticos, utilização dos bens e propriedades públicas para atender interesses familiares, são algumas das situações que caracterizam a corrupção.