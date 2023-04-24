A corrupção no mundo: desde a Antiguidade até o século XVIII

Corrupção: Que história é essa Crédito: CBN

A noção de corrupção surge na Grécia Antiga. Os filósofos gregos trazem-na do mundo natural, todos os seres vivos nascem, crescem, desenvolvem seu corpo até chegar ao ápice e, a partir daí, entram em um processo de decadência, degeneração, para o mundo político, ao entender que as cidades, e, na verdade, todos os entes políticos vivenciam esse processo. Para evitar – ou ao menos minimizar – a corrupção do corpo político da cidade é que Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) propõe a criação do regime misto, aquele que reuniria as melhores características dos diversos tipos de governo. Esse é o contexto desta edição do "Corrupção: Que História é Essa?", com o comentarista Rafael Simões.

Os romanos criam o termo corruptionis, com o sentido de romper totalmente uma estrutura, algo visto como um processo que atingiria as estruturas básicas de um corpo, até levar a morte deste. Os romanos que, de forma geral, concordavam com os gregos de que o bom governo – que eles denominam res publica – era o regime misto, irão, no entanto, adicionar uma preocupação de este só poderia se afirmar com a presença de leis e o bom comportamento dos cidadãos, a virtude cívica. Aqui compreendida não só como “fazer a coisa certa”, mas também por participar dos assuntos públicos.

A corrupção teve, assim, no caso dessas sociedades da Antiguidade, uma acepção naturalista e institucional, sem forte conotação moral para análise do fenômeno. No período feudal isso se inverteu. As qualidades morais de um governante foram identificadas aos ideais de vida de um cristão. Mais santo um governante, maior a possibilidade de seu reino alcançar a felicidade, mais santos os indivíduos da cidade, maior a possibilidade de haver harmonia social.

Para essa concepção, a corrupção moral do indivíduo é de fundamental importância para o todo social, especialmente se ele for governante. O surgimento de uma visão moralista da corrupção se dá com essa inversão. A corrupção, nessa visão, é um fenômeno individual, não havendo, portanto, corrupção política. Sendo assim, a solução é investir na moralidade individual.

Foi a partir dessa visão, por exemplo, que Santo Agostinho (354 – 430) explicava a decadência do Império Romano pela decadência moral dos romanos. O pensamento cristão, no entanto, ganharia nova vertente de entendimento com Tomás de Aquino (1225 – 1274). Com ele ganha espaço o conceito de humanidade, que, com sua visão amparada no pensamento de Aristóteles, permitirá a sua organização em um “espaço” dual. Um, o corpo natural, o Estado; o outro, o corpo supranatural, a Igreja. Para cumprir sua função divina, governar bem, o Estado precisa de uma ordem política que seja pautada por formas – leis e instituições – que possam ser utilizadas pelos cidadãos e mantidas ao longo do tempo.

Nicolau Maquiavel (1469 – 1527), aprofundando ideias que se desenvolvem com o chamado Renascimento, destaca-se na busca pela separação entre as coisas da política do campo da moralidade individual. A política, segundo Maquiavel, possui regras próprias e por elas deve ser avaliada. Destaca-se, como elemento fundamental para o combate à corrupção da república, o vivere civile, que nos traz a ideia de garantir a vida em comunidade política regida por instituições capazes de garantir a sua existência com dignidade. É o primado da institucionalidade sobre a moralidade stricto sensu. Separam-se, assim, as esferas política e moral.

Para Espinosa (1632 – 1677), na sua obra Tratado político, a corrupção provém da má qualidade das instituições políticas, incapazes de garantir a segurança dos cidadãos ao permitir que alguns particulares se apresentem com o direito e o poder para tomar as leis em suas mãos e colocá-las a serviço de seus próprios interesses, desencadeando sedições populares. Caracterizam-se, portanto, grosso modo, duas maneiras de interpretar a corrupção:

Uma: A leitura moralista que percebe a decadência das virtudes individuais gerando efeitos negativos para a sociedade. Aqui combate-se o problema tão somente na esfera individual, numa aceitação da fé, ou da bondade, se quisermos, como o caminho da salvação, sem solução perene, que não o cristianismo, para o problema da corrupção das ordens políticas.

Outra: Entende a corrupção como algo resultante das regras próprias do mundo político. A corrupção está ligada à fraqueza das leis e suas instituições, à falta de preocupação e ação dos cidadãos em relação às coisas públicas.

Serão essas visões de corrupção que estão presentes e dominantes até o século XVIII. Isso começará a mudar neste século graças a Montesquieu (1689 – 1755) sobre quem falaremos, na semana que vem, para trazer a discussão até o nosso século.