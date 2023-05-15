A corrupção no Brasil: períodos colonial e império

Corrupção: Que história é essa Crédito: CBN

Fazer uma revisão dos principais aspectos que marcam a história da corrupção no Brasil é falar dos elementos de nosso processo de construção histórica que, ao longo do tempo, marcaram as relações público-privadas e/ou a utilização do poder político em benefício pessoal, familiar e de pequenos grupos em nosso País e, nos dias de hoje, que são fundamentais para ocorrência da corrupção ou mesmo caracterizados como atos de corrupção. É sobre esse contexto que o comentarista Rafael Simões trata nesta edição do "Corrupção: Que História é Essa?".

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Um primeiro elemento a ser levado em conta, para não se cair no anacronismo histórico, é destacar, de pronto, que as manifestações do que hoje se classifica como corrupção, mesmo estando presentes de alguma maneira em nosso passado histórico, não devem ser pensadas como sempre tendo sido entendidas como tal. O conceito de corrupção, como já destacado anteriormente, tem apropriações e aplicações diversas ao longo do tempo e nas diferentes sociedades, e, mesmo num dado momento histórico apresenta uma gama de possibilidades de compreensão.

Assim cumpre evitar caracterizar situações que aconteciam em nossos períodos colonial e imperial como corruptas. Isso, no entanto, não deve nos impedir de perceber que as continuidades dessas práticas, ao longo do período republicano, especialmente nos anos mais recentes, são caracterizadas como tais e até mesmo legalmente repudiadas. Uma segunda questão importante é que ao apontarmos a presença, digamos em potencial, da corrupção na sociedade brasileira, desde os seus períodos históricos mais longínquos, não significa admitir que esse seja um problema sem algum tipo de solução. Não há aqui nenhuma tentativa de naturalizar o fenômeno, e sim, apenas, e tão somente, uma busca para se verificar como a relação dos cidadãos desse País com os poderes públicos, como as relações entre o público e o privado, em última análise, se estabeleceram ao longo do tempo, que mutações sofreram, quais, portanto, os elementos de continuidade e ruptura que conseguimos verificar – mesmo que brevemente – nesses mais de quinhentos anos de história, com o intuito único de estabelecermos as bases para uma análise dessa questão no seu tempo presente.

No Brasil Colônia, como sabemos, o poder público e o poder privado eram fontes efetivas de poder. Em que pese à presença do Estado português desde os primórdios da colonização, o Brasil teve Estado antes de ter povo, o poder privado, que tinha por base o latifúndio e a família patriarcal, tinha, para dizer o mínimo, a força para diluir a autoridade do Estado, ou mesmo em alguns casos, para fragmentá-la por completo.

Apesar do ainda relativamente pequeno conhecimento sobre a burocracia colonial brasileira, podemos afirmar que ela correspondia a um modelo patrimonialista no qual os cargos públicos eram encarados como de propriedade do soberano e passíveis de serem por ele doados. Vale ainda destacar que o acesso ao serviço público – dada uma instituição tipicamente está mental trazida de Portugal que era o “morgadio”, pelo qual apenas o primeiro filho herdaria o patrimônio paterno – era junto com a dignidade eclesiástica as principais formas de se ascender socialmente no Brasil Colônia. Aqui contava fortemente as práticas absolutistas, que em certo sentido irão se tornar uma tradição por várias décadas do Brasil independente, onde era clara a mistura entre o tesouro do reino, do Estado, com o do rei e dos funcionários estatais, na sua maioria nobres. A justiça real, ademais, tinha alcance restrito por não chegar às regiões afastadas das cidades, poucas e pequenas, ou por sofrer oposição da justiça privada da elite proprietária de terras. Os cidadãos, no mais das vezes, tinham que recorrer à “proteção” dos grandes proprietários ou ficar à mercê da força dos mesmos.

Como consequência de todo esse processo, podemos afirmar que não tínhamos nem poder público tal como o conhecemos e muito menos cidadãos. Existiam os privilegiados e os não-privilegiados. Terreno fértil para a prática do patrimonialismo, mandonismo, nepotismo, clientelismo e outras situações que ainda vicejam em vários pontos do território brasileiro.

Já em meados do século XVII, o Padre Antonio Vieira aponta de forma clara os problemas dos representantes do rei que deveriam se dedicar “ao nosso bem”, mas “vêm cá buscar os nossos bens”. Afirma ele:

[…] perde-se o Brasil, Senhor (digamo-lo em uma palavra) porque alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vem cá buscar nossos bens [...]. El-Rei manda-os tomar Pernambuco, e eles contentam-se com o tomar... Este tomar o alheio, ou seja o do Rei ou o dos povos, é a origem da doença; e as várias artes e modos e instrumentos de tomar são os sintomas, que, sendo de sua natureza muito perigosa, a fazem por momentos mais mortal.... Desfazia-se o povo em tributos, em imposições e mais imposições, em donativos e mais donativos, em esmolas e mais esmolas (que até à humildade deste nome se sujeitava a necessidade ou se abatia a cobiça), e no cabo nada aproveitava, nada luzia, nada aparecia. Por quê? - Porque o dinheiro não passava das mãos por onde passava.

Podemos apontar o lastimável estado em que se encontravam tanto as atividades essenciais para a administração e controle da Colônia, como Justiça, segurança pública e finanças, bem como em atividades, para aqueles tempos considerados acessórios como educação, saúde e obras públicas. A Justiça era, em uma palavra, ineficiente. Cara, lenta e de difícil acesso.

Se assim são as coisas no que diz respeito à ação administrativa direta, não muito diferente se dão no campo daquilo que podemos denominar de moralidade pública. O que predomina, desde os mais altos postos da administração até os mais simples funcionários são a corrupção e a imoralidade. A própria ascensão aos cargos públicos, muitas vezes objetos de compra ou troca, faz com que os que os assumam se sintam como donos do posto e das possibilidades que se apresentam. Daí advinha toda uma série de práticas aceitas, ou não, como peculato, suborno, apropriação de impostos, extorsão, além de cunhagem de moedas e desvio de função.

A política régia de remunerar mal seus servidores, tornava tácita a possibilidade de complementação com ganhos relacionados à sua atividade, especialmente nas colônias. Magistrados, capitães, governadores, vice-reis, meirinhos, contratadores, eclesiásticos não desperdiçaram chances de cultivar ganhos paralelos. Em troca deles guardas facilitavam a soltura de condenados, juízes calibravam o rigor das sentenças, fiscais unhavam parte das mercadorias que deveriam tributar. A participação em atividades de contrabando revelava-se também tolerada. Distinta era a ação permissiva que gerava rendas particulares para autoridades em exercício de funções régias e a prática de extorsões, desrespeito às leis estabelecidas ou algumas práticas de violência que transgredissem as determinações das leis e costumes do reino. Ainda que os limites que distingam as esferas de participação entre aquelas consentidas e aquelas efetivamente proibidas e ilegais sejam geralmente imprecisos, havia extremos como o contrabando ou o recebimento de propinas, de um lado, e a fabricação de moeda falsa, participação em desvio de receitas da coroa e outros crimes, de outro.

A Independência do Brasil pouco alterou esse quadro desalentador anteriormente descrito. Em que pese o fato de que avançamos na construção de um sistema político próprio, necessário, por óbvio, para a gestão de nossa situação de independência, o exercício da ação política tinha sérias restrições.

As fraudes, marca dos processos eleitorais, e também elas uma forma de corrupção, dessa feita, eleitoral, pois distorciam a vontade dos eleitores. Uma das formas era a recusa das mesas eleitorais em reconhecer algum votante que fosse vinculado à oposição ou por outro lado aceitar a inscrição de um que não preenchia os requisitos legais. Outro método usado era modificar a votação dos candidatos nas atas da junta eleitoral. O suborno também ocorria com frequência com a realização de festas e distribuição de comida e bebida no dia das eleições e a distribuição de cargos públicos, entre outras modalidades.

Os cargos públicos eram usados para as trocas políticas, sendo os mais procurados os do poder Judiciário, pelas inúmeras possibilidades de trocas, chantagem e extorsão, e os da burocracia estatal, que além dos motivos anteriormente citados ainda incluíam a possibilidade de desvios de recursos públicos mais vultosos. Outros cargos que também chamavam a atenção das redes de clientela eram os das Forças Armadas regulares, da polícia, da Guarda Nacional e de profissões liberais, como médicos e farmacêuticos.

Durante o período imperial o termo corrupção quase nunca foi usado. Existe lógica nessa ausência. A própria ideia de corrupção só se apresenta quando estamos tratando de um Estado e uma sociedade onde existe na base de seu funcionamento a proposição de que os cidadãos são portadores de alguma igualdade de direitos.

Somente quando o momento final do Império se aproxima, já na década de 1880, com a perda de apoio de parte de setores social, política e economicamente significativos e as várias dificuldades do País se apresentando publicamente, é que a ideia de corrupção no regime político começa a ser tratada. Não que antes desse período não existisse a percepção de corrupção no Império. O que foi importante nesse momento e que se merece destacar é que a discussão deixa o espaço privado de casas e salões e passa para a esfera pública, para os jornais. O monarca, enfim, perdia a sua áurea de divindade que não se podia ter suas ações analisadas pelos cidadãos comuns. Na impossibilidade de traçarmos um quadro mais geral, basta aqui destacar um episódio que expôs a fraqueza moral do governo imperial e sua incapacidade ou falta de interesse em tomar providências contra funcionários que cometiam atos de corrupção. Falamos do episódio que ficou conhecido como o “roubo das joias da coroa”.

Paiva, o principal suspeito, havia sido afastado formalmente do serviço no paço, mas continuava contando com a proteção do monarca; morava num terreno situado dentro da Quinta da Boa Vista, a poucos metros do local onde foram encontradas as joias. Além disso, mantivera consigo as chaves do palácio, apesar de não estar mais no desempenho de suas funções oficiais. Por fim, os três implicados no roubo haviam sido soltos imediatamente e com o consentimento prévio do Imperador. Nesse meio tempo, Trigo Loureiro e o tenente Lírio, os dois policiais que atuaram no caso, foram agraciados com ordens honoríficas: o primeiro com a Comenda da Rosa e o segundo com o grau de Cavaleiro. Tais gestos foram prontamente interpretados pela imprensa como uma tentativa de ‘silenciar’ os policiais e de ‘amaciá-los’ com títulos em geral reservados à nobreza, os termos eram outros, mas se referiam à noção de corrupção política ou favoritismo. A Gazeta de Notícias bradava que ‘no Brasil não havia legalidade, era uma folia organizada’. Dizia-se também que, assim como as joias – que foram encontradas no meio de um lamaçal - a justiça do império havia sido ‘enterrada’ e que tudo não passava de um ‘mar de lama’. Esse termo – mar de lama – não tardaria a reaparecer em nossa história política para denunciar a percepção desta intrincada relação, marcada por uma fluidez de suas fronteiras, entre o público e o privado.