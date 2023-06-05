A corrupção no Brasil: período republicano (1985 – 2022)

Corrupção: Que história é essa Crédito: CBN

Com o início do processo de redemocratização do país, a partir de 1985 e, em especial, com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil passa a viver com grande esperança de que as recentes mudanças políticas poderiam resolver todos aqueles inúmeros problemas com os quais a maioria da sociedade brasileira convive já há longo tempo. Essas expectativas, no entanto, nem sempre se concretizaram.

O governo José Sarney (1985 – 1990) é marcado por constantes dificuldades econômico-financeiras para o país. Foram quatro planos econômicos – Cruzado, Cruzado II, Bresser e Verão - mas após alguns meses de cada um deles a inflação, e as dificuldades sociais delas decorrentes, retornavam cada vez mais fortes. O Brasil decretou moratória unilateral em 1987, mas também isso não aliviou a crítica situação.

Em 1988, mais exatamente no dia 5 de outubro, nascia a denominada Constituição Cidadã. Ela é composta por 245 artigos permanentes e 70 disposições transitórias. Promoveu grande ampliação dos direitos sociais, como a extensão da licença maternidade, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), universal e gratuito, da garantia de aposentadoria de um salário mínimo para todos, inclusive os que não haviam contribuído para o sistema de previdência social, ampliou também os direitos civis com o voto para jovens a partir dos dezesseis anos e para os analfabetos, além de garantir a participação direta dos cidadãos nos assuntos públicos por meio de referendos e plebiscitos, por fim, ampliou os direitos civis, com a criação do mandado de injunção e do habeas data e a definição do racismo como crime. Importante, ainda, destacar que a Lei Máxima do País ampliou consideravelmente a esfera de ação do Ministério Público (MP) que, conforme definido no caput do artigo 127, afirma que “[...] é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (BRASIL, 2002, p. 82). O MP, com suas atribuições ampliadas foi ao longo do período em questão organização, cumprindo o mandamento constitucional, peça central na luta contra a corrupção no Brasil.

Nesse campo, o governo Sarney ficou marcado por uma série de denúncias, aqui podemos citar, entre outros, desde o superfaturamento e irregularidades na contratação da Ferrovia Norte-Sul, distribuição de concessões de rádio e televisão, especialmente, conforme afirmavam os acusadores, para garantir o mandato de cinco anos na presidência da República, que estava em discussão na Assembleia Nacional Constituinte, e, por fim, a denúncia – comprovada na chamada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Corrupção – de distribuição de recursos de fundos da previdência para políticos aliados sem nenhum critério que não o do interesse político. Não por outras razões, José Sarney, com as denúncias de corrupção e a grave crise econômica e as dificuldades sociais, deixou o governo com altos índices de rejeição, como apontavam pesquisas de opinião, feitas por diversos institutos, na época.

Carvalho (2001, p. 203) também destaca os problemas do governo Sarney e aponta como consequência a retomada do messianismo político. Para ele, “houve frustração com os governantes posteriores à democratização. A partir do terceiro ano do governo Sarney, o desencanto começou a crescer, pois fica claro que a democratização não resolveria automaticamente os problemas do dia a dia que mais afligiam o grosso da população. As velhas práticas políticas, incluindo a corrupção, estavam todas de volta. Os políticos, os partidos, o Legislativo voltaram a transmitir a imagem de incapazes, quando não de corruptos e voltados unicamente para seus próprios interesses. Seguindo velha tradição nacional de esperar que a solução dos problemas venha de figuras messiânicas, as expectativas populares se dirigiram para um dos candidatos à eleição presidencial de 1989 que exibia essa característica”.

Esse candidato era Fernando Collor de Mello, governador de Alagoas, do inexpressivo Partido da Reconstrução Nacional (PRN), que vendeu a imagem de “caçador de marajás” e de modernizador da República. Talvez um misto de Juscelino Kubstichek com Jânio Quadros. A eleição acabou em surpresa não só pela eleição de Collor de Mello, como pelo candidato que foi guindado ao segundo turno para com ele disputar, o ex-metalúrgico, ex-líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores (PT), Luís Inácio Lula da Silva. Os candidatos que se imaginavam competitivos não tiveram chance. Nem Leonel Brizola, um nome mais conhecido da esquerda tradicional, nem Ulisses Guimarães, líder histórico da oposição durante o período da Ditadura, que chegou a senhor conhecido como Sr. Diretas Já, conseguiram avançar ao segundo turno.

Como destaca Carvalho (2001, p. 204), as primeiras eleições presidenciais diretas depois de vinte e nove anos “[…] aguardadas como salvação nacional, resultaram na escolha de um presidente despreparado, autoritário, messiânico e sem apoio político no Congresso. Fernando Collor concorreu por um partido, o PRN, sem nenhuma representatividade, criado que fora para apoiar a sua candidatura. […]. A vitória nas urnas ficou desde o início comprometida pela falta de condições de governabilidade. O problema era agravado pela personalidade arrogante e megalomaníaca do candidato eleito”.

Carvalho (2008) continua destacando mudanças que aconteceram com o sentido do fenômeno da corrupção, e que, segundo o entendemos, precisam ser mais bem analisadas, por incluir, talvez pela primeira vez, uma preocupação que vai além do moralismo individual. Segundo ele, “mudou o sentido da corrupção […]. Ao final do governo Sarney, o grito de guerra de Collor, que o levou à presidência, foi também a caça a pessoas, aos marajás. Algo desta tradição, que ganhou exatamente o nome de udenista, está presente na grita de hoje contra mensaleiros e outros tipos de predadores da coisa pública. Mas, no debate atual sobre corrupção, está presente também um ingrediente sistêmico de caráter ideológico, análogo ao do Império e da Primeira República. A reação mais lúcida à corrupção envolve, sim, o comportamento individual, mas o enquadra em perspectiva política e sistêmica, não moralista. Para essa posição, a corrupção seria inaceitável por minar a própria essência do sistema democrático-representativo […]. O ingrediente sistêmico seria, no primeiro caso, a concepção do bom governo como gestão correta, eficiente e honesta do bem público”.

Surgiram evidências, diretas ou indiretas, de que o grupo político que cercava o presidente, pessoas como Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, estavam praticando diversos atos de corrupção. Tudo se confirmou quando Pedro Collor de Mello, irmão do presidente, denunciou publicamente uma grande rede de corrupção organizada pelo tesoureiro de campanha Paulo César Farias, numa bombástica entrevista à Revista Veja. Extorsão, venda de favores e benesses, trocas políticas foram, segundo a denúncia, as armas utilizadas para tirar milhões de dólares de empresários para financiar o presidente, família e amigos, e sustentar o seu esquema político.

Depois de grande campanha de rua, feita principalmente por jovens estudantes em todo o país, os chamados “cara pintadas”, a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment do presidente. Na sequência, o Senado cassou o seu mandato. O caçador de marajás terminava a sua presença à frente da presidência da República cassado por corrupção. Triste sina para um governante que, mais uma vez, havia usado o combate à corrupção apenas para fazer marketing político e que, para além do desinteresse pelo tema, não tinha compreensão em como combatê-la.

Uma nota curiosa é que uma lei importante para o combate à corrupção, a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 2 de junho de 1992, já com a crise do governo Collor deflagrada pela entrevista de seu irmão Pedro Collor à Revista Veja, no dia 8 de maio, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Collor de Mello. A lei divide os atos de improbidade administrativa em três tipos: enriquecimento ilícito, quando se obtém aumento do patrimônio pessoal à custa de crimes contra os cofres públicos; danos ao erário, quando ocorre diminuição do patrimônio público por conta do ato criminoso; e atos contra os princípios da Administração Pública, quando o ato é desonesto e imoral. Importante destacar que essa foi uma das leis utilizadas para justificar a cassação política pelo Poder Legislativo Federal do mandato do próprio presidente que a sancionou.

O país parecia não perder chances de desperdiçar oportunidades de efetivamente combater a corrupção. Já no ano seguinte à cassação do presidente Collor de Mello explodiu, no Congresso, o escândalo dos “anões do orçamento”.

Mais uma vez significativo o fato de que naquele ano de 1993 o Congresso Nacional havia aprovado, no dia 21 de junho, a Lei das Licitações - Lei 8.666, que era mais um diploma legal que buscava inibir a corrupção no Brasil. O descolamento entre as práticas políticas cotidianas e o discurso anticorrupção revelava-se a cada novo episódio.

Em fins de 1992, Itamar Franco assume a presidência da República. Primeiro por causa do afastamento temporário do presidente Collor de Mello, enquanto discutia-se no Senado o seu processo de impedimento, e depois de forma definitiva, a partir da cassação do mandato de Fernando Collor em 29 de dezembro de 1992. A grande marca de seu governo foi a implantação do Plano Real que, depois das inúmeras e infrutíferas tentativas de controle do processo inflacionário com o Plano Cruzado em 1986 que se estenderam até o ano de 1991 com o Plano Collor II, conseguiu reduzir a inflação e dar início ao processo de estabilização da economia brasileira. Governo de transição, com cerca de dois anos de duração, o mandato do presidente Itamar Franco (1992 - 1994), em que pese a ocorrência de alguns casos de corrupção, não ficou tisnado com a pecha de corrupto ou corruptor.

Graças ao Plano Real, no ano de 1994, foi eleito presidente da República, o ex-senador e Ministro das Relações Exteriores e da Fazenda do governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso (FHC), pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Durante o governo FHC, além da estabilização da economia ocorreu mais um processo de privatização de empresas e bancos estatais, a quebra do monopólio do petróleo, a criação de programas sociais como o Bolsa Alimentação e o Bolsa Escola, e, praticamente, a universalização do acesso ao ensino fundamental, além de mudanças na estrutura do Estado brasileiro. Implantaram-se, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, e a criação das agências fiscalizadoras, como, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Defesa, da Advocacia Geral da União (AGU), da Controladoria Geral da União (CGU), responsável pelo controle interno no Poder Executivo Federal, e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), responsável por trabalhar a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro.

Durante seu governo, no entanto, o presidente da República e seu esquema político sofreram diversas acusações de corrupção: a compra de votos para a aprovação da Emenda Constitucional que instituiu a reeleição para os cargos do Poder Executivo, que levaram a renúncia de dois deputados federais do Acre, o caso da pasta Rosa e o caso Sivam, entre outros.

Em que pese reeleito em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso terminou o seu governo, em 2002, com baixos índices de aprovação. Especialmente importantes para essas dificuldades foram a crise que abalou o Plano Real, logo no início do segundo mandato, que forçou a desvalorização do Real, e a crise do “apagão elétrico” que, nos anos 2000 e 2001, forçou o país a um racionamento de energia elétrica e limitou o crescimento econômico brasileiro. Ao final de seu governo, por meio do Decreto 4.410, de 7 de outubro de 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso, promulgou a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, de 29 de março de 1996, que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 152, de 25 de junho de 2002. Para promover a sua implementação, os 34 Estados signatários criaram o Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana Contra a Corrupção (MESICIC), que está sendo executado desde 2006. A Convenção, criada como resultado dos trabalhos do Grupo de Trabalho sobre a Probidade e a Ética Pública que a OEA organizou em 1994, como destaca seu Artigo I, tem por objetivos: “[...] promover e fortalecer o desenvolvimento, por cada um dos Estados Partes, dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção; e, promover, facilitar e regular a cooperação entre os Estados Partes a fim de assegurar a eficácia das medidas e ações adotadas para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção no exercício das funções públicas, bem como os atos de corrupção especificamente vinculados a seu exercício”.

Em 1º de janeiro de 2003 o Brasil, mais uma vez, acordava com expectativas de mudanças. Chegava ao poder, depois de disputar quatro eleições presidenciais, o ex-operário metalúrgico Luís Inácio Lula da Silva. Eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Lula da Silva trazia, grosso modo, expectativas em três direções fundamentais: intensificação de políticas sociais, ampliação da participação pública e governo ético. Quanto às questões econômicas, a conhecida Carta ao povo brasileiro, divulgada em junho de 2002, já dava o tom de transição que seria dado ao tema. Em que pese as críticas à política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, Lula se comprometia a “respeitar contratos e obrigações do País”.

No que tange a questão da corrupção, o governo Lula ficou marcado pelo escândalo de corrupção conhecido como Mensalão, que envolveu personagens importantes do governo, do PT, da Câmara dos Deputados, além de empresários, tais como: o ex-ministro Chefe da Casa Civil, José Dirceu; o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e ex-deputado federal, José Genoíno; o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares; o ex-presidente e ex-deputado federal do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jeferson; o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-deputado federal, João Paulo Cunha (PT); o ex-deputado federal, Valdemar Costa Neto (Partido da República - PR); o ex-deputado federal, Pedro Corrêa (PP); o ex-deputado federal, José Borba (PMDB); o ex-deputado federal, Romeu Queiroz (PTB); o ex-deputado federal, Bispo Rodrigues (PR); o ex-deputado federal, Pedro Henry (PP); o publicitário Marcos Valério; e a ex-presidente do Banco Rural, Kátia Rabello.

O importante do “Escândalo do Mensalão” não foi a constatação de que havia corrupção no governo federal, mas que ela era estrutural, que estava inserida na lógica de ação política do governo. Além de tudo, nos chama muito a atenção o fato de que essa lógica de ação política não foi alterada. Atribui-se a responsabilidade da corrupção a algumas pessoas e ficou-se por isso mesmo. A lógica da ação, o mecanismo que leva à corrupção se manteve.

O processo ainda está em julgamento – nos seus trâmites finais no STF – mas com várias condenações já transitadas em julgado, o que permitiu a prisão da maioria dos condenados. Algo, no entanto, já está claro com mais este caso de corrupção: a confusão reinante em nosso País entre o público e o privado, e a consequente apropriação do que é da sociedade, a estrutura pública e o erário, para a utilização pessoal, familiar ou de pequenos grupos privados, sejam eles empresas ou partidos políticos.

Ações positivas de combate à corrupção também aconteceram durante o governo Lula, como, por exemplo, a ampliação dos quadros da Polícia Federal, do COAF, da CGU e do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, a criação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o lançamento do Portal da Transparência e do Observatório das Despesas Públicas (ODP), e a criação do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção.

Por certo, o governo Lula tomou iniciativas importantes para o combate à corrupção em nosso país, e essa parece ser mais uma das ironias dos tempos de democracia que vivenciamos nas últimas três décadas: a dissonância entre o dito e o feito, entre a construção de uma institucionalidade que custa a produzir os frutos que dela a sociedade espera e a persistência do fenômeno, como podemos cotidianamente verificar.

Para não cansar nossos ouvintes, Fernanda, destaco apenas alguns dos casos que surgiram no governo Bolsonaro.

1 – Rachadinhas

2 – Funcionários fantasmas

3 – Os cheques de Queiroz à Michelle Bolsonaro no valor total de R$ 89 mil

4 – Ministro do Meio Ambiente investigado por envolvimento em contrabando de madeira ilegal

5 – Vacinas

6 – Ministro da Educação envolvido em caso de propina com pastores

7 – Tratores e equipamentos agrícolas superfaturados

8 – Empresas do chefe da Secom fecharam contratos com o governo federal

9 – Ônibus escolares com sobrepreço

10 – Orçamento Secreto

11 – Sigilos de 100 anos

12 – 51 imóveis em dinheiro vivo

Talvez a iniciativa mais importante que o Estado brasileiro tenha tomado durante o período da redemocratização tenha sido, do ponto de vista estrutural do combate à corrupção, o Congresso Nacional aprovar, por meio do Decreto Legislativo 348, de 18 de maio de 2005, e o Presidente Lula sancionar, em 31 de janeiro de 2006, a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, que busca, como afirma o seu Artigo 1º, combater a corrupção, promover a integridade e a transparência, bem como a cooperação internacional e a assistência técnica entre as partes para atingir tal fim.

Esses trinta e oito anos – 1985 a 2023 – que se seguem ao fim da Ditadura, no entanto, nos mostraram que a democracia brasileira, com todas as imperfeições que carrega, e apesar das inúmeras conquistas de direitos civis, políticos e sociais, e com a crescente incorporação de acesso dos brasileiros aos serviços públicos, ainda não foi capaz de nos trazer a solução de problemas básicos de saúde, qualidade de educação, salário-mínimo de acordo com a previsão constitucional, saneamento básico universal, acesso amplo à produção cultural brasileira e internacional, preservação de nossa memória e patrimônio histórico-cultural.

No que tange ao funcionamento dos poderes públicos no Brasil, o país ainda carece de transparência e controle, de eficiência e efetividade, de ação e oportunidade de acesso igualitária. Padecemos, ainda que com menor grau que em outros tempos, de elementos que caracterizavam, em períodos anteriores, as práticas de clientelismo, mandonismo, nepotismo, de várias formas de favorecimento. Coloca-se, portanto, a necessidade, como já apontada desde a Grécia Antiga, de uma constante participação dos cidadãos combinada com um aperfeiçoamento de nossas leis e instituições para que a corrupção possa ser combatida e, senão extirpada, pois presente em todas as sociedades humanas ao longo da história, nas suas mais diversas formas, seja no sentido de degeneração, seja caracterizada como atos de corrupção, reduzida a ponto de não ser mais percebida como um problema assaz significativo.

Num certo sentido, avançamos, em outros, retrocedemos. Como promover um enfrentamento efetivo do problema da corrupção é o que discutiremos nos dois últimos episódios de nossa série.