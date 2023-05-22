A corrupção no Brasil: período republicano (1889 – 1964)

Corrupção: Que história é essa Crédito: CBN

Nesta edição do “Corrupção: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões avança no tempo e traz o tema corrupção para o período republicano. A transformação do nosso regime político de Império para República, em que pese todas as expectativas que existiam naquele período, acabou por se revelar também pouco substantiva do ponto de vista das possibilidades de ação política e do combate à corrupção. Pouco se pode destacar de efetivo nestes aspectos. Talvez as mudanças mais substanciais sejam a separação da Igreja do Estado e a ampla liberdade religiosa a partir de então, e ainda a ampliação dos poderes – legislativos e tributários - dos Estados, num processo ainda tênue de descentralização. Os poderes públicos continuavam dominados pelas elites e seus interesses, e a descentralização serviu, na verdade, para “democratizar” o acesso das elites estaduais ao poder local. Ouça a conversa completa!

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O aparato político e social do País continuava a negar igualdade de direitos e a erigir privilégios. Em que pese a igualdade de todos perante a lei. Continuávamos, na prática, sendo um País onde uns eram mais iguais do que outros. Pensar a Primeira República e a sua relação com a corrupção exige uma discussão sobre o funcionamento do sistema político e eleitoral, como estrutura fundamental de poder naquele momento de nossa história.

Os atores privilegiados do jogo político oligárquico estiveram longe de responderem sozinhos pelo processo político que se seguiu. Se a política dos estados garantiu, em certa medida, a formalização da fraude, isso nunca foi totalmente assumido como desejável – as eleições eram um rito necessário, como a homenagem que o vício presta à virtude. Além disso, o equilíbrio interoligárquico era bastante fluido, abrindo brechas que muitas vezes emprestavam novos sentidos às disputas eleitorais, fossem locais ou nacionais.

O controle dos eleitores era um elemento chave do sistema político na Primeira República. Era ele que definia as disputas entre os diversos coronéis. Muitas vezes essas lutas entre os líderes políticos – locais ou estaduais – tomavam a forma de pequenas guerras civis. Era nos municípios que se localizavam e se definiam as disputas pelos interesses em jogo, a luta pelos recursos públicos à disposição daquele que fosse mais ousado, aguerrido, até mesmo violento. Com a criação das prefeituras, centralizando os recursos e boa parte do poder decisório, em oposição ao sistema mais diversificado e descentralizado das câmaras municipais, que acontece no início do período republicano, ocorreu uma ampliação da tensão política entre as elites locais.

No que tange a participação dos cidadãos nos processos eleitorais, cumpre não superestimar o seu quantitativo. No que diz respeito às eleições presidenciais, podemos verificar uma presença bastante reduzida. Para além das restrições fundamentais que herdou da legislação imperial, proibição de voto dos analfabetos e das mulheres, entre outras, em que pese ter acabado com a necessidade de renda para exercício do voto, a República com o seu sistema de partidos estaduais e de pouquíssima, ou nenhuma, competição eleitoral, acaba por desestimular ainda mais a participação dos eleitores. Os dados são inequívocos e têm por fonte os anuários estatísticos.

Em 1894, votavam 2,2% da população total; em 1906, foram 1,4%; já no ano de 1910, o total foi de 2,7%; 2,9% nas eleições de 1922; e 5,6% nas disputadas eleições de 1930. Marco central no caminho de definição dos direitos de cidadania, a chamada Revolução de 1930 irá, ainda, colocar em disputa, a partir de então, dois grandes projetos de desenvolvimento brasileiro, que também para efeito de registro chamaremos de nacional-estatista e liberal-conservador. A disputa entre esses projetos será o pano de fundo para a emergência da cidadania no País bem como a partir daí, mesmo que muitas vezes de forma eleitoreira e partidariamente interessada, do tema da corrupção e de seu combate.

Como resultado desse processo de consciência da cidadania – que tem por base de princípio a igualdade de direitos e oportunidades e, portanto, o fim dos privilégios - no campo legal teremos a edição das primeiras leis que tratam da temática de enriquecimento ilícito dos servidores públicos e das sanções a ele imposto. São as Leis Federais números 3.164/57 (Lei Pitombo-Godói Ilha) e 3.502/58 (Lei Bilac Pinto).

Em que pese os avanços da cidadania observados nessa época, o aparelho público continuava a funcionar dentro da ótica do mandonismo e do clientelismo entre outros. O combate à corrupção continuava a servir mais a interesses partidários do que à criação de um poder público, baseado nas normas de igualdade de direitos e oportunidades.

É nesse período que ocorre aquilo que José Murilo de Carvalho chama de mudança semântica da corrupção. Segundo ele: “Mudou o sentido da corrupção. As acusações de corrupção dirigidas ao Império e à Primeira República não se referiam a pessoas, mas principalmente ao sistema. Nenhum republicano acusava D. Pedro II de presidir uma administração corrupta ou de ser ele mesmo corrupto. Em 1930, quando os revolucionários chamavam de carcomidos aos políticos da Velha República, não queriam dizer que eram ladrões. Nos dois casos a acusação era dirigida ao sistema, não às pessoas. Corruptos eram os sistemas, monárquico ou republicano, por serem, na visão dos acusadores, despóticos, oligárquicos, e não promoverem o bem público. A partir de 1945, no entanto, houve alteração semântica no conceito. A oposição a Vargas, comandada pelos políticos da UDN, voltou suas baterias contra a corrupção individual, contra a falta de moralidade das pessoas. Corruptos eram os indivíduos, os políticos getulistas, o próprio Vargas. Expulsos o presidente e seus aliados, voltaria a correr água cristalina nas tubulações da República. Nessa chave, os indivíduos eram corruptos porque roubavam dinheiro público para se enriquecerem e enriquecerem os amigos. Postura semelhante presidiu à justificativa do golpe de 1964, executado, como se alegou, contra subversivos e corruptos”.

Houve, também, uma mudança na forma de reação à ocorrência da corrupção. É uma transformação claramente operada por um setor específico da sociedade brasileira, a chamada classe média. É ela, que não tem benefício algum com a corrupção e que tem os recursos para identificar a sua ocorrência e a liberdade econômica e social para promover o seu combate. Podemos, portanto, afirmar que a resistência à corrupção tem relação direta com o tamanho da classe média. A corrupção, nesse momento, se transforma num tema importante do debate político brasileiro, tanto no Poder Legislativo, quanto na imprensa. Na medida em que avançam os processos de urbanização, de alfabetização e do número de membros das camadas médias, a discussão sobre a corrupção do sistema político ganha um novo momentum.

A corrupção – no sentido de malversação de recursos públicos – foi um tema candente no debate político brasileiro dos anos de 1950 e 1960, ecoando, principalmente, na imprensa e nas disputas parlamentares. A questão tornou-se mais grave no contexto da crise do segundo Governo Vargas, que culminou no suicídio do presidente em agosto de 1954. A denúncia de práticas políticas e administrativas corruptas cometidas pelo grupo varguista tornou-se uma das principais bandeiras da oposição liberal, notadamente da UDN. O discurso contra a corrupção calava fundo também nos meios castrenses, cujos valores morais eram particularmente sensíveis às acusações de malversação da coisa pública. Recuperou-se, na época, expressão utilizada no final do Império, como destacamos, para representar a sensação de que o governo estava tomado pela corrupção, a expressão “mar de lama”, que seria usada em contextos semelhantes no futuro, sobretudo durante a gestão do presidente João Goulart.