Corrida de montanha atrai adeptos no Espírito Santo

Conquiste sua montanha. Com este slogan, acontece nos próximos dias 15 e 16 de julho o primeiro evento de uma prática de corrida que está ganhando cada vez mais adeptos no Estado: a corrida de montanha. Diana Bellon mora em Domingos Martins e é uma delas. Diana treina sozinha, na região de Pedra Azul, e já acumula provas de até 200 quilômetros de distância. Desta vez, o desafio será no Morro do Mestre Álvaro, na Serra. Os percursos da corrida "Insanity Mountain" , cujo o nome já demonstra o tamanho do desafio, devem durar até 10 horas entre subidas, clareiras, esforço e aventura.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 09 - 8.12s - 24-06-17 - Isanity Mountain
De acordo com o organizador do evento, Ryan Rangel, as trilhas cruzam áreas da Mata Atlântica e passam por reservas particulares, mesclando single tracks, pedras, raízes e trechos com rios e belas paisagens. No desafio, o percurso de 9 km tem 630 m de altimetria, o de 17 km tem 1400 m de altimetria e o de 30 km chega a 2700 m. O Mestre Álvaro, com 833 metros de altitude, é considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira e abriga uma das últimas áreas de Mata Atlântica de altitude do Espírito Santo.
Segundo Ryan, atletas de cinco estados brasileiros já confirmaram participação, inclusive alguns ultramaratonistas que participam de corridas de aventuras no exterior. Diana Bellon é uma que já treina para esta corrida insana.