Corrida de montanha atrai adeptos no Espírito Santo

Conquiste sua montanha. Com este slogan, acontece nos próximos dias 15 e 16 de julho o primeiro evento de uma prática de corrida que está ganhando cada vez mais adeptos no Estado: a corrida de montanha. Diana Bellon mora em Domingos Martins e é uma delas. Diana treina sozinha, na região de Pedra Azul, e já acumula provas de até 200 quilômetros de distância. Desta vez, o desafio será no Morro do Mestre Álvaro, na Serra. Os percursos da corrida "Insanity Mountain" , cujo o nome já demonstra o tamanho do desafio, devem durar até 10 horas entre subidas, clareiras, esforço e aventura.