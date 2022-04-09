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Correr Malhar Superar

Vitória na lista: ultramaratonista vai participar do "Desafio 12 horas das Capitais"

Conheça um pouco da história do corredor Carlos Dias!

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 12:28

Publicado em 

09 abr 2022 às 12:28
Correr Malhar Superar
Ultramaratonista Carlos Dias Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição do "Correr Malhar Superar", a jornalista Luciane Ventura traz a história do ultramaratonista Carlos Dias. Ele é primeiro sul-americano a percorrer os quatro desertos mais extremos do planeta. Carlos já começou um novo projeto, no dia 12 de março, o "Desafio 12 Horas das Capitais" em prol do combate ao câncer infantil. No desafio, ele percorrerá 12 cidades convidando as pessoas a se movimentarem e ajudarem no combate ao câncer infantil. E ele também passará por Vitória, no dia 16, correndo na Praia de Camburi, a partir das 7 horas, saindo do Píer de Iemanjá onde os kits, para a doação do dinheiro, serão vendidos. E todos estão convidados a acompanhá-lo. Ouça a conversa completa!
CORRER, MALHAR E SUPERAR - 09-04-22

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