Vitória na lista: ultramaratonista vai participar do "Desafio 12 horas das Capitais"

Nesta edição do "Correr Malhar Superar", a jornalista Luciane Ventura traz a história do ultramaratonista Carlos Dias. Ele é primeiro sul-americano a percorrer os quatro desertos mais extremos do planeta. Carlos já começou um novo projeto, no dia 12 de março, o "Desafio 12 Horas das Capitais" em prol do combate ao câncer infantil. No desafio, ele percorrerá 12 cidades convidando as pessoas a se movimentarem e ajudarem no combate ao câncer infantil. E ele também passará por Vitória, no dia 16, correndo na Praia de Camburi, a partir das 7 horas, saindo do Píer de Iemanjá onde os kits, para a doação do dinheiro, serão vendidos. E todos estão convidados a acompanhá-lo. Ouça a conversa completa!