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CORRER MALHAR SUPERAR

Vai correr uma maratona? Fique de olho na sua alimentação

A nutricionista Joseline Souza traz dicas de como garantir uma boa prova

Publicado em 08 de Junho de 2019 às 12:11

Publicado em 

08 jun 2019 às 12:11
Nutricionista Joseline Souza Crédito: Adalberto Cordeiro | Rádio CBN
As maratonas, provas de 42 km, e as meia-maratonas, de 21 km, são corridas que demandam uma extensa preparação e uma alimentação regrada. Por isso, nesta edição do quadro Correr Malhar Superar, a nutricionista Joseline Souza traz dicas de como manter a alimentação nos dias que antecedem a prova.
A especialista alerta que o cuidado deve começar três dias antes da prova, aumentando a ingestão de carboidratos saudáveis para gerar reserva energética. Evitar alimentos gordurosos e muito condimentados também é essencial.
Além disso, ingerir bastante água e manter a hidratação é uma das chaves para uma maratona de sucesso. Confira!
Correr Malhar Superar - 08-06-19

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