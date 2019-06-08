Vai correr uma maratona? Fique de olho na sua alimentação

Nutricionista Joseline Souza Crédito: Adalberto Cordeiro | Rádio CBN

As maratonas, provas de 42 km, e as meia-maratonas, de 21 km, são corridas que demandam uma extensa preparação e uma alimentação regrada. Por isso, nesta edição do quadro Correr Malhar Superar, a nutricionista Joseline Souza traz dicas de como manter a alimentação nos dias que antecedem a prova.

A especialista alerta que o cuidado deve começar três dias antes da prova, aumentando a ingestão de carboidratos saudáveis para gerar reserva energética. Evitar alimentos gordurosos e muito condimentados também é essencial.

Além disso, ingerir bastante água e manter a hidratação é uma das chaves para uma maratona de sucesso. Confira!