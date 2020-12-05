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CORRER MALHAR SUPERAR

Ultramaratonistas capixabas correm 100 milhas no Rio

Ouço o quadro com Luciane Ventura

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 12:51

Publicado em 

05 dez 2020 às 12:51
Nesta edição do "Correr Malhar Superar", a conversa com a jornalista da Luciane Ventura é dupla! Ela conversa com os ultramaratonistas capixabas Jorge Coutinho e Carlos Gusmão que disputam um desafio com atletas nacionais e internacionais no Rio de Janeiro. A 100 milhas do Rio contempla um percurso que leva, ao menos, 20 horas de corrida para ser concluído. A prova inédita no Brasil ocorre entre as regiões de Barra Mansa a Petrópolis. São 160 quilômetros. Confira detalhes da conversa!
Correr Malhar superar - 05-12-20

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