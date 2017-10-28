Ultramaratonista ensina como atingir a superação numa corrida

Em junho, antes de começar a jornada de corridas pelo país em comemoração aos 24 anos de carreira, o ultramaratonista Carlos Dias conversou conosco aqui no programa. Agora, ele voltou a Capital para cumprir a jornada de correr 24 horas em Camburi e, logo após o desafio, gravou esta entrevista para o programa Correr, Malhar e Superar. Na entrevista, ele revelou que em 2018 vai lançar um livro e correr do extremo Norte ao extremo Sul do país num percurso de mais de 10 mil quilômetros. Ele ensina como qualquer corredor pode se superar e atingir grandes metas.
CORRER MALHAR SUPERAR EP 27 - 8.03s - 28-10-17