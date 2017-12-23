Ultramaratonista corre por brinquedos e arrecada mais de 600 doações

O corredor capixaba e ultramaratonista Carlos Gusmão há sete anos se desafia a correr por brinquedos. Durante 24 horas ele correu pela orla de Itaparica, em Vila Velha, e arrecadou mais de 600 doações para crianças da APAE do município.
Com 38 anos, Carlos Gusmão faz parte da seleção brasileira e está pré convocado para a Ultramaratona Inter Continental de 2018. Confira a história completa na conversa com a jornalista Luciane Ventura:
