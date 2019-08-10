Treinador de corrida em Cariacica usa o esporte para fazer o bem

Fazer o bem por meio da corrida é o que motiva o atleta André Cardoso, que numa equipe de corrida em Cariacica, leva o esporte para comunidades carentes. Eles ainda arrecadam alimentos, agasalhos e brinquedos em provas de rua. "A corrida de rua, com o passar do tempo, nos permitiu ajudar as comunidades. A gente faz corridas para ajudar a recolher esses itens, além de contar com o apoio de amigos e parceiros. É tudo voluntário", conta. Acompanhe o Correr Malhar Superar deste sábado com a jornalista Luciane Ventura.