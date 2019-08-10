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CORRER MALHAR SUPERAR

Treinador de corrida em Cariacica usa o esporte para fazer o bem

A história do professor André Cardoso é destaque na conversa junto à jornalista Luciane Ventura

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 11:39

Publicado em 

10 ago 2019 às 11:39
André Cardoso participa do Correr, Malhar, Superar Crédito: Luciane Ventura
Fazer o bem por meio da corrida é o que motiva o atleta André Cardoso, que numa equipe de corrida em Cariacica, leva o esporte para comunidades carentes. Eles ainda arrecadam alimentos, agasalhos e brinquedos em provas de rua. "A corrida de rua, com o passar do tempo, nos permitiu ajudar as comunidades. A gente faz corridas para ajudar a recolher esses itens, além de contar com o apoio de amigos e parceiros. É tudo voluntário", conta. Acompanhe o Correr Malhar Superar deste sábado com a jornalista Luciane Ventura.  
 
CORRER MALHAR SUPERAR - 10.07s - 10-08-19
 
 

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