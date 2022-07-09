Tem capixaba em uma das principais ultramaratonas do mundo

Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com o treinador e ultramaratonista Carlos Gusmão. No dia 30 de setembro deste ano, ele vai disputar novamente a Ultramaratona Spartathlon, que acontece na Grécia. A corrida tem 246 quilômetros e é uma das competições mais importantes e mais longas na categoria de ultramaratonas. O capixaba é o único brasileiro que já completou a prova, que atravessa Atenas e Esparta, em todas as vezes que participou. Acompanhe!