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Correr Malhar Superar

Tem capixaba em uma das principais ultramaratonas do mundo

O treinador e ultramaratonista Carlos Gusmão é quem encara o desafio na Grécia

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 11:49

Publicado em 

09 jul 2022 às 11:49
O ultramaratonista Carlos Gusmão vai correr na Grécia
O ultramaratonista Carlos Gusmão vai correr na Grécia Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com o treinador e ultramaratonista Carlos Gusmão. No dia 30 de setembro deste ano, ele vai disputar novamente a Ultramaratona Spartathlon, que acontece na Grécia. A corrida tem 246 quilômetros e é uma das competições mais importantes e mais longas na categoria de ultramaratonas. O capixaba é o único brasileiro que já completou a prova, que atravessa Atenas e Esparta, em todas as vezes que participou. Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR - 12.31s - 09-07-22

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