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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Superação leva paratleta a ser a 4ª melhor corredora do país

Marise Maria da Silva é deficiente visual e tem o filho Hugo como atleta guia nas corridas

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 10:14

Publicado em 

12 mai 2018 às 10:14
No clima de Dia das Mães, o Correr Malhar Superar deste sábado (12) celebra a data. Marise Maria da Silva é deficiente visual e tem o filho Hugo como atleta guia nas corridas. Marise é, hoje, a quarta colocada no Brasil em provas de cinco quilômetros. Quando o filho não está por perto, quem também a ajuda é a guia provisória Larissa Cardoso de Faria. A história de Marise é uma homenagem ao Dia das Mães e você acompanha os detalhes com a jornalista Luciane Ventura!
CORRER MALHAR SUPERAR EP 54 - 7.12s - 12-05-18
 
 
CORRER MALHAR SUPERAR EP 54 - 7.12s - 12-05-18

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