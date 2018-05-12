Superação leva paratleta a ser a 4ª melhor corredora do país

No clima de Dia das Mães, o Correr Malhar Superar deste sábado (12) celebra a data. Marise Maria da Silva é deficiente visual e tem o filho Hugo como atleta guia nas corridas. Marise é, hoje, a quarta colocada no Brasil em provas de cinco quilômetros. Quando o filho não está por perto, quem também a ajuda é a guia provisória Larissa Cardoso de Faria. A história de Marise é uma homenagem ao Dia das Mães e você acompanha os detalhes com a jornalista Luciane Ventura!