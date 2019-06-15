Superação: a história das duas capixabas na seleção de ultramaratonas

Este quadro "Correr Malhar Superar" é em dose tripla! A comentarista Luciane Ventura recebe as ultramaratonistas Viviane Motta, de 39 anos, e Rose Santos, de 42 anos. Ambas são capixabas e foram convocadas para a seleção brasileira de ultramaratonas.

Viviane e Rose vão disputar o Campeonato IAU Continental de 100 K Américas, em julho, na cidade de Bertioga, em São Paulo, em uma prova de 100 km.

A trajetória das duas corredoras são conquistas a parte: Viviane, que era atleta de velocidade, sofreu diversas lesões. Já para Rose, a ultramaratona foi uma caminho natural, em busca de uma vida mais saudável. As duas sublinham a palavra superação para atingir o patamar em que estão hoje. Entenda e acompanhe com a conversa completa: