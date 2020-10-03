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CORRER MALHAR SUPERAR

Saiba quais são as recomendações para o retorno das corridas de rua

Ouça as dicas da Federação Capixaba de Atletismo

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 09:52

Publicado em 

03 out 2020 às 09:52
Nesta edição do "Correr Malhar Superar", a jornalista Luciane Ventura inicia uma série de conversas com a Federação Capixaba de Atletismo do Espírito Santo. Na conversa deste sábado (03), são destaques os principais pontos que devem ser seguidos, com base nas regras sanitárias de prevenção ao novo coronavírus, no retorno das corridas de rua. Essas atividades estão liberadas após decreto do governo do Estado de 19 de setembro. Confira as orientações do André Schieck, presidente da federação!
CORRER MALHAR SUPERAR - 03-10-20

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