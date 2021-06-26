Saiba como é participar de um desafio virtual de corrida

Nesta edição do Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura, conversa com a também jornalista e corredora Cris Dock. O assunto são as corridas virtuais! Com a pandemia, as competições se adaptaram e muitos corredores migraram dos desafios presenciais para o on-line. É o caso da jornalista, que está fazendo um desafio virtual desde fevereiro. Ela conta como funciona a prova pela internet e como a ação a ajudou a manter uma rotina de treinamento. Ouça!