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Correr Malhar Superar

Saiba como é participar de um desafio virtual de corrida

Quem conta os detalhes é a jornalista e corredora Cris Dock

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 11:51

Publicado em 

26 jun 2021 às 11:51
Cris Dock é jornalista da TV Gazeta e corredora
Cris Dock é jornalista da TV Gazeta e corredora Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Correr Malhar Superar, a jornalista Luciane Ventura, conversa com a também jornalista e corredora Cris Dock. O assunto são as corridas virtuais! Com a pandemia, as competições se adaptaram e muitos corredores migraram dos desafios presenciais para o on-line. É o caso da jornalista, que está fazendo um desafio virtual desde fevereiro. Ela conta como funciona a prova pela internet e como a ação a ajudou a manter uma rotina de treinamento. Ouça!
CORRER MALHAR SUPERAR - 7.36s - 26-06-21.mp3

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