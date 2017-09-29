Respeite o seu limite e chegue aos 70 anos disputando maratonas

Dona Maria das Graças Bittencourt Bernadino é uma inspiração. Ela corre pelos quatro cantos do país e todo final de semana participa de alguma prova. Acabou de chegar de uma maratona em Foz do Iguaçu e já vai viajar de novo para Santa Catarina. Vai de ônibus, dorme em barraca, come onde dá, não tem patrocínio e não se aperta com nenhuma dificuldade. Simplesmente, vai. Corre em média 20 maratonas por ano e soma 209 provas no currículo. O número já seria grande para um corredor comum. Imagine se considerarmos que dona Maria das Graças tem 70 anos.
Moradora da Serra, cinco filhos, dona Graça recusa o título de dona de casa. “Sou uma atleta,” diz com o orgulho de quem não só corre longas distâncias, como disputa as primeiras colocações. Dona Graça começou a correr com 53 anos após ficar viúva porque as filhas queriam arrumar alguma coisa para ela fazer para fugir da tristeza. O que elas não contavam e onde dona Maria iria chegar. Um cômodo inteiro de sua casa é ocupado por medalhas e troféus, todas registradas e catalogadas. Uma história de saúde e vitalidade.
Confira no quadro Correr, Malhar, Superar, com a jornalista Luciane Ventura:
CORRER MALHAR SUPERAR EP 23 - 9.22s - 30-09-17