Professor se supera ao correr em dobro no Rio de Janeiro

Este ano, a tradicional Maratona do Rio de Janeiro lançou um desafio aos atletas para correrem duas provas durante um único fim de semana. Uma Meia Maratona de 21 quilômetros, no sábado, e uma Maratona com mais 42K, no domingo. Dois mil corredores do Brasil aceitaram o "Desafio Cidade Maravilhosa", no último fim de semana, e entre eles, estava o capixaba Marcos Falcon, coach de atividade física e corredor de rua e de montanha. Ele conta o que fez para participar e ensina como ter a mente forte para vencer a dor e alcançar os objetivos. Marcos tem 40 anos, pesa 80 quilos e corre desde os 15 anos.