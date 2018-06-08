Professor se supera ao correr em dobro no Rio de Janeiro

Este ano, a tradicional Maratona do Rio de Janeiro lançou um desafio aos atletas para correrem duas provas durante um único fim de semana. Uma Meia Maratona de 21 quilômetros, no sábado, e uma Maratona com mais 42K, no domingo. Dois mil corredores do Brasil aceitaram o "Desafio Cidade Maravilhosa", no último fim de semana, e entre eles, estava o capixaba Marcos Falcon, coach de atividade física e corredor de rua e de montanha. Ele conta o que fez para participar e ensina como ter a mente forte para vencer a dor e alcançar os objetivos. Marcos tem 40 anos, pesa 80 quilos e corre desde os 15 anos.
Chegou a ficar três anos sem correr por conta de uma lesão e, na época, chegaram a avisá-lo que não poderia correr mais. Já participou depois disso da Ultra Maratona dos Perdidos, com 45 k, provas locais e de fora do Estado, e acaba de se superar ao correr 63 quilômetros em dois dias. É dele a história deste sábado (09) do Correr Malhar Superar. Confira!
CORRER MALHAR SUPERAR EP 58 - 9.49s - 09-06-18