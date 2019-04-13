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CORRER MALHAR SUPERAR

Posso levar meu cão de estimação para a prática esportiva?

Acompanhe o quadro Correr Malhar Superar com a comentarista Luciane Ventura e participação especial de Tatiana Sacchi

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 12:13

Publicado em 

13 abr 2019 às 12:13
Que os cães são os melhores amigos dos seres humanos, todo mundo já sabe! Mas você sabia que esses animais também são ótimas companhias para a prática de exercícios, como a corrida? Assim como nós, que nascemos para exercer tarefas diversas, todo cão nasceu para desempenhar algum tipo de atividade, seja a guarda, caça, pastoreio entre outras.
A atividade física complementa ou substitui essas atividades, fazendo os cães e os humanos gastarem energia e se manterem saudáveis. Nesta edição do Correr, Malhar, Superar, as comentaristas Luciane Ventura e Tatiana Sacchi se unem para falar dos cuidados e da atividade física. 
CORRER MALHAR SUPERAR - 13 -04-19.mp3

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