Posso levar meu cão de estimação para a prática esportiva?

Que os cães são os melhores amigos dos seres humanos, todo mundo já sabe! Mas você sabia que esses animais também são ótimas companhias para a prática de exercícios, como a corrida? Assim como nós, que nascemos para exercer tarefas diversas, todo cão nasceu para desempenhar algum tipo de atividade, seja a guarda, caça, pastoreio entre outras.