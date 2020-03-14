Pedagoga busca na corrida superação após separação familiar

Nesta edição do Correr Malhar Superar, com a jornalista Luciane Ventura, você vai conhecer a história inspiradora da Silvana Teixeira, professora e pedagoga. Ela que começou correndo sozinha, hoje sonha em completar os 42 quilômetros de uma maratona. Ela destaca que já corria antes da separação, mas depois do divórcio buscou na atividade uma forma de superar o momento difícil. Hoje, ela é só felicidade e se sente realizada. Ficou curioso e que se inspirar nessa história? Confira!