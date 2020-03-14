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CORRER MALHAR SUPERAR

Pedagoga busca na corrida superação após separação familiar

Ouça a história da Silvana Teixeira no quadro Correr Malhar Superar

Publicado em 14 de Março de 2020 às 09:21

Publicado em 

14 mar 2020 às 09:21
Nesta edição do Correr Malhar Superar, com a jornalista Luciane Ventura, você vai conhecer a história inspiradora da Silvana Teixeira, professora e pedagoga. Ela que começou correndo sozinha, hoje sonha em completar os 42 quilômetros de uma maratona. Ela destaca que já corria antes da separação, mas depois do divórcio buscou na atividade uma forma de superar o momento difícil. Hoje, ela é só felicidade e se sente realizada. Ficou curioso e que se inspirar nessa história? Confira!
CORRER MALHAR SUPERAR - 9.45s - 14-03-20.mp3

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