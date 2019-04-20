Paixão pela corrida faz dentista correr com dor por nove anos

Nesta edição a jornalista Luciane Ventura conversa com a dentista Georgia Costa, corredora desde os 12 anos de idade. Hoje, 35 anos depois, ela conta como a corrida se tornou parte fundamental da sua vida e como correu durante nove anos com o tendão de Aquiles rompido. Georgia só descobriu o motivo da dor quando consultou com um médico do Comitê Olímpico Brasileiro. Hoje curada, o tratamento agora é mental para normalizar a passada durante a prática da corrida. Conheça a história de Georgia!