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CORRER, MALHAR, SUPERAR

Paixão pela corrida faz dentista correr com dor por nove anos

Hoje, 35 anos depois, ela conta como a corrida se tornou parte fundamental da sua vida e como correu durante nove anos com o tendão de Aquiles rompido

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 14:41

Publicado em 

20 abr 2019 às 14:41
A dentista Georgia Costa, corredora há 35 anos, se exercitou por nove anos com o tendão rompido Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição a jornalista Luciane Ventura conversa com a dentista Georgia Costa, corredora desde os 12 anos de idade. Hoje, 35 anos depois, ela conta como a corrida se tornou parte fundamental da sua vida e como correu durante nove anos com o tendão de Aquiles rompido. Georgia só descobriu o motivo da dor quando consultou com um médico do Comitê Olímpico Brasileiro. Hoje curada, o tratamento agora é mental para normalizar a passada durante a prática da corrida. Conheça a história de Georgia!
Correr Malhar Superar - 9.30s - 20-04-19

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