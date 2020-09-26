Padre atleta promove pedal solidário de 250km para arrecadar doações

A edição deste sábado (25) do Correr Malhar Superar, quadro da jornalista Luciane Ventura, é com o padre Ronaldo Rosa de Oliveira. Em junho de 2019, Ronaldo vivia um quadro de obesidade, e após recomendações de profissionais de saúde, adotou a corrida e o ciclismo no dia a dia para melhorar a qualidade de vida. Um ano depois, o padre atleta agora está promovendo uma campanha e promete pedalar 250 quilômetros ao atingir a meta de arrecadação de uma tonelada de alimentos, além de roupas, fraldas e brinquedos que serão doados para instituições de caridade. Confira os detalhes!