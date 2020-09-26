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CORRER MALHAR SUPERAR

Padre atleta promove pedal solidário de 250km para arrecadar doações

Ouça o destaque do Correr Malhar Superar!

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 09:34

Publicado em 

26 set 2020 às 09:34
Ciclista e corredor, o padre atleta Ronaldo Rosa de Oliveira está promovendo um pedal solidário para arrecadar doações para quatro instituições de caridade Crédito: Acervo Pessoal
A edição deste sábado (25) do Correr Malhar Superar, quadro da jornalista Luciane Ventura, é com o padre Ronaldo Rosa de Oliveira. Em junho de 2019, Ronaldo vivia um quadro de obesidade, e após recomendações de profissionais de saúde, adotou a corrida e o ciclismo no dia a dia para melhorar a qualidade de vida. Um ano depois, o padre atleta agora está promovendo uma campanha e promete pedalar 250 quilômetros ao atingir a meta de arrecadação de uma tonelada de alimentos, além de roupas, fraldas e brinquedos que serão doados para instituições de caridade. Confira os detalhes!
Correr, Malhar e Superar - Luciane Ventura - 5.00s - 26-09-20

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