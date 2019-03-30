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CORRER MALHAR SUPERAR

Os desafios da 'trail running', a corrida de montanha

Publicado em 30 de Março de 2019 às 12:54

Publicado em 

30 mar 2019 às 12:54
Orlando Gorza, ultramaratonista e praticante de trail run Crédito: Arquivo Pessoal
Dos asfaltos para as trilhas de montanha. Esse pode ser um caminho natural para quem está no mundo das corridas e quer encarar novos desafios, ou sentir prazer em percorrer paisagens naturais. A prática de corrida em trajetos imprevisíveis e sinuosos das trilhas de montanha está ganhando cada vez mais adeptos - é a chamada ‘trail running’. Neste quadro "Correr, malhar, superar", a jornalista Luciane Ventura traz uma conversa com o ultramaratonista e corredor de montanha Orlando Gorza. Ele fala sobre sua experiência e também sobre os desafios da modalidade. Ouça na íntegra:
CORRER MALHAR SUPERAR - 30 -03-19.mp3

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