Os desafios da 'trail running', a corrida de montanha

Dos asfaltos para as trilhas de montanha. Esse pode ser um caminho natural para quem está no mundo das corridas e quer encarar novos desafios, ou sentir prazer em percorrer paisagens naturais. A prática de corrida em trajetos imprevisíveis e sinuosos das trilhas de montanha está ganhando cada vez mais adeptos - é a chamada ‘trail running’. Neste quadro "Correr, malhar, superar", a jornalista Luciane Ventura traz uma conversa com o ultramaratonista e corredor de montanha Orlando Gorza. Ele fala sobre sua experiência e também sobre os desafios da modalidade. Ouça na íntegra: