Ortopedista dá dicas de como voltar a se exercitar e evitar lesões

Com a chegada do verão, muitas pessoas que não se exercitaram durante o ano todo voltam a pratica esportes e, querendo correr atrás do tempo perdido, acabam exagerando nos exercícios e sofrendo lesões. Por isso, nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com o médico ortopedista e traumatologista Marcos Robson Alves, que dá dicas para quem quer voltar a se exercitar. É importante fazer alongamentos, começar com exercícios leves e intensificar progressivamente. Confira!