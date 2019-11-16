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Correr Malhar Superar

Ortopedista dá dicas de como voltar a se exercitar e evitar lesões

Com a chegada do verão, muitas pessoas querem correr atrás do tempo perdido, mas acabam exagerando nos exercícios e sofrendo lesões

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 12:45

Publicado em 

16 nov 2019 às 12:45
Com a chegada do verão, muitas pessoas que não se exercitaram durante o ano todo voltam a pratica esportes e, querendo correr atrás do tempo perdido, acabam exagerando nos exercícios e sofrendo lesões. Por isso, nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com o médico ortopedista e traumatologista Marcos Robson Alves, que dá dicas para quem quer voltar a se exercitar. É importante fazer alongamentos, começar com exercícios leves e intensificar progressivamente. Confira!
CORRER MALHAR SUPERAR - 8.52s - 16-11-19

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