Orientações e cuidados para os atletas da corrida durante o verão

A temporada de verão começou e as altas temperaturas são uma marca da estação. Mesmo que muitos considerem que a época é melhor para praticar sua atividade física, como as corridas, há pontos que devem ter atenção para não prejudicar a saúde.
A comentarista Luciane Ventura conversa nesta edição do "Correr Malhar Superar" com Bernardo Ramos. Ele é educador físico, treinador de corrida e vai explicar os cuidados que os atletas devem ter no calor e o que fazer para evitar a desidratação.
Confira na íntegra:
CORRER MALHAR SUPERAR