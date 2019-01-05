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CORRER MALHAR SUPERAR

Orientações e cuidados para os atletas da corrida durante o verão

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 12:56

Publicado em 

05 jan 2019 às 12:56
Bernardo Ramos, educador físico e treinador de corrida Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória
A temporada de verão começou e as altas temperaturas são uma marca da estação. Mesmo que muitos considerem que a época é melhor para praticar sua atividade física, como as corridas, há pontos que devem ter atenção para não prejudicar a saúde.
A comentarista Luciane Ventura conversa nesta edição do "Correr Malhar Superar" com Bernardo Ramos. Ele é educador físico, treinador de corrida e vai explicar os cuidados que os atletas devem ter no calor e o que fazer para evitar a desidratação.
Confira na íntegra:
CORRER MALHAR SUPERAR

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