"O esporte mudou tudo na minha vida", revela jornalista

A jornalista Andreia Lopes tinha um sonho de nadar até a ilha do Socó, em Camburi. E teve que aprender a nadar para fazer a travessia. Não satisfeita, resolveu correr. E não parou.
Agora, nada, pedala e corre. O resultado de tanta força de vontade foi o título de campeã estadual de revezamento de Triathlon.
Com 41 anos, ela conta como o esporte mudou a vida dela.
“Eu hoje sou uma pessoa muito melhor”, revela ao contar a sua história de superação no esporte apesar de ter uma rotina super atribulada como secretária de Comunicação do Governo do Espírito Santo.
