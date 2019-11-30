No verão, corrida sob calor exige cuidados especiais

Daqui a menos de um mês, em 22 de dezembro, o verão chega e para aqueles que estão se preparando para entrar no ritmo das corridas na estação mais quente do ano não pode perder esta edição do Correr Malhar Superar. A jornalista Luciane Ventura traz como convidado para a conversa Cicero João Dominicini Correa, Educador físico. Em destaque os cuidados com a corrida em dias de sol mais quente e, se é possível, aproveitar o finalzinho do ano para iniciar uma atividade física. Confira!