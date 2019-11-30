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DICAS PARA CORRER

No verão, corrida sob calor exige cuidados especiais

Confira as dicas do educador físico Cicero João Dominicini

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 13:11

Publicado em 

30 nov 2019 às 13:11
Daqui a menos de um mês, em 22 de dezembro, o verão chega e para aqueles que estão se preparando para entrar no ritmo das corridas na estação mais quente do ano não pode perder esta edição do Correr Malhar Superar. A jornalista Luciane Ventura traz como convidado para a conversa Cicero João Dominicini Correa, Educador físico. Em destaque os cuidados com a corrida em dias de sol mais quente e, se é possível, aproveitar o finalzinho do ano para iniciar uma atividade física. Confira!
CORRER MALHAR SUPERAR - 30 -11-19.mp3
 

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