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Correr Malhar Superar

"Não se tem saúde com vida sedentária ou sem atividade física", alerta preparador físico

Acompanhe entrevista com o educador físico, Marcos Falcon, profissional que atua há 23 anos na área

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 11:45

Publicado em 

04 set 2021 às 11:45
Marcos Falcon, profissional de Educação Física há 23 anos
Marcos Falcon, profissional de Educação Física há 23 anos Crédito: Acervo pessoal
No último dia 1º de setembro, foi comemorado o dia do Educador Físico. Nesta edição do quadro Correr, Malhar, Superar, você vai conhecer a rotina desta profissão. A jornalista Luciane Ventura conversa com Marcos Falcon, profissional de Educação Física há 23 anos. Ele conta que acorda às 4h, malha três vezes por dia, sete dias por semana. 'Nosso principal valor na profissão é promover saúde. Falcon alerta que não se tem saúde com vida sedentária ou sem atividade física.  Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR - 13.05s - 04-09-21.mp3

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