Meia Maratona das Praias abre temporada de corridas 2020 no ES

Após algumas semanas de descanso, os corredores voltam à ativa com a abertura da temporadas de provas do ano de 2020. Já no próximo dia 9 de fevereiro, acontece a primeira prova do ano no Espírito Santo: a Meia Maratona das Praias, com inscrições já esgotadas. É por isso que no Correr Malhar Superar deste sábado (1º), Luciane Ventura conversa com Willian Vasconcelos, um dos organizadores da prova, que estima a participação de 1500 atletas. Acompanhe!