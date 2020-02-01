Meia Maratona das Praias abre temporada de corridas 2020 no ES

Após algumas semanas de descanso, os corredores voltam à ativa com a abertura da temporadas de provas do ano de 2020. Já no próximo dia 9 de fevereiro, acontece a primeira prova do ano no Espírito Santo: a Meia Maratona das Praias, com inscrições já esgotadas. É por isso que no Correr Malhar Superar deste sábado (1º), Luciane Ventura conversa com Willian Vasconcelos, um dos organizadores da prova, que estima a participação de 1500 atletas. Acompanhe!
CORRER MALHAR SUPERAR - 8.42s - 01-02-20
MAIS INFORMAÇÕES:
4ª Meia Maratonas das Praias
Data: 09/02/2020 (domingo)
Local: Guarapari
Percursos: 5km; 10km e 21km
Largadas:
- 5km: Início da Praia de Santa Mônica; às 7h (em frente ao Barari)
- 10km: Final da Praia do Morro, às 7h (próximo ao Morro da Pescaria)
- 21km: Praia das Castanheiras, às 7h
Chegada: Praia de Setibão
OBS: Ao pegar o kit da corrida, doações de alimentos serão destinadas às vítimas das chuvas