Maratona aquática: esportista vai dar volta na Ilha de Vitória a nado

Ele já escalou o Lobuche, monte no Nepal com altitude de 6.119 metros, e atravessou a orla do Rio de Janeiro a nado. Agora, o empresário e esportista Cesar Saade se propôs um novo desafio: vai dar a volta na Ilha de Vitória, também nadando. No Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversou "Cesinha", que deu detalhes desta maratona aquática vai começar às 4 horas da manhã e deve durar cerca de oito horas - tempo estimado para completar o percurso de 30 quilômetros. Confira!