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Maratona aquática: esportista vai dar volta na Ilha de Vitória a nado

Além do desafio, trajeto vai mostrar desafios da área ambiental

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 13:39

Publicado em 

21 nov 2020 às 13:39
César Saad, maratona aquática Crédito: Arquivo Pessoal
Ele já escalou o Lobuche, monte no Nepal com altitude de 6.119 metros, e atravessou a orla do Rio de Janeiro a nado. Agora, o empresário e esportista Cesar Saade se propôs um novo desafio: vai dar a volta na Ilha de Vitória, também nadando. No Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversou "Cesinha", que deu detalhes desta maratona aquática vai começar às 4 horas da manhã e deve durar cerca de oito horas - tempo estimado para completar o percurso de 30 quilômetros. Confira!
Correr Malhar Superar - 9.43s - 21-11-20

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