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CORRER MALHAR SUPERAR

Exercício não previne, mas ajuda a enfrentar a Covid-19, diz médica

Taxa de mortalidade de sedentários é 10 vezes maior do que em pessoas que fazem uma atividade por 30 minutos ao dia

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 09:59

Publicado em 

10 abr 2021 às 09:59
Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com a médica endocrinologista Juliana Peixoto. Ela também é praticante de esportes, corre e nada e teve Covid-19 em março, com sintomas leves. A corredora explicou que o exercício físico não previne, mas ajuda a enfrentar a doença. Ela apresentou dados de uma pesquisa americana revelou que a taxa de mortalidade de sedentários é 10 vezes maior do que em pessoas que fazem uma atividade por 30 minutos ao dia. Ouça!
 
CORRER MALHAR SUPERAR - 10.56s - 10-04-21

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