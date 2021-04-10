Exercício não previne, mas ajuda a enfrentar a Covid-19, diz médica

Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com a médica endocrinologista Juliana Peixoto. Ela também é praticante de esportes, corre e nada e teve Covid-19 em março, com sintomas leves. A corredora explicou que o exercício físico não previne, mas ajuda a enfrentar a doença. Ela apresentou dados de uma pesquisa americana revelou que a taxa de mortalidade de sedentários é 10 vezes maior do que em pessoas que fazem uma atividade por 30 minutos ao dia. Ouça!