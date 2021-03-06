Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

"A CHEGADA É SÓ O COMEÇO!"

Do luto ao Ironman: atleta encara dor da perda com ajuda do esporte

Ouça a história de Viviane Simmer, convidada desta edição do Correr Malhar Superar

Publicado em 06 de Março de 2021 às 11:17

Publicado em 

06 mar 2021 às 11:17
A frase "A chegada é só o começo!" virou o mantra de Viviane Simmer Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com Viviane Simmer. Ela conta sua trajetória no esporte e como, com o auxílio do esporte, conseguiu superar a perda do filho de 23 anos.
CORRER MALHAR SUPERAR - 11.07s - 06-03-21.mp3
Em homenagem ao filho, se desafiou para participar do Ironman - uma das provas esportivas mais difíceis do mundo. Entenda mais como ela pretende chegar à competição, incluindo os apoios necessários. Ouça!
Você pode acompanhar mais da trajetória de Viviane no instagram.com/vivi_vivendo_

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 03/06/2026
Sede do STF, em Brasília
STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável
Editais e Avisos - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados