Do luto ao Ironman: atleta encara dor da perda com ajuda do esporte

Nesta edição do Correr Malhar Superar, Luciane Ventura conversa com Viviane Simmer. Ela conta sua trajetória no esporte e como, com o auxílio do esporte, conseguiu superar a perda do filho de 23 anos.
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Em homenagem ao filho, se desafiou para participar do Ironman - uma das provas esportivas mais difíceis do mundo. Entenda mais como ela pretende chegar à competição, incluindo os apoios necessários. Ouça!
Você pode acompanhar mais da trajetória de Viviane no instagram.com/vivi_vivendo_