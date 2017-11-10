Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CORRER, MALHAR, SUPERAR

Desafio radical entre sítios testa fôlego dos corredores

Corrida acontece pela quarta vez na região sul do Estado no próximo sábado, dia 18

Publicado em 10 de Novembro de 2017 às 18:32

Publicado em 

10 nov 2017 às 18:32
Corredores no Desafio dos Sítios, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: divulgação
No próximo sábado, dia 18, acontece na região sul do Espírito Santo o Desafio dos Sítios. A prova já está na quarta edição e vai reunir mais de 100 corredores, que são desafiados a subir e descer trilhas bem radicais.
Alguns detalhes fogem ao comum: o horário da prova, o tipo de premiação e o fôlego dos participantes. Um deles, inclusive, passou mal na última edição e quase foi parar no hospital mesmo sendo corredor veterano e bombeiro militar. Marcos
Paulo Costalonga conta a experiência dele que vale de alerta para muitos corredores. Mas antes, Tiago da Silva, corredor e organizador do Desafio dos Sítios, conta um pouco sobre como é a prova. Acompanhe o Correr, Malhar e Superar deste sábado (11). 
CORRER MALHAR SUPERAR EP 29 - 8.10s - 11-11-17
Crédito: Arquivo pessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Leila Marchesi, Haiane Rocha (MP) e Marcello Moraes
Rock’n roll marca celebração de Dia do Mídia da Rede Gazeta em Vitória
Imagem de destaque
Polícia de NY investiga vídeos de homens saindo do sistema de esgoto da cidade
Novo Tiggo 8 Pro PHEV 2027
Caoa Chery Tiggo 7 e Tiggo 8 PHEV ficam até R$ 40 mil mais baratos na linha 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados