Desafio radical entre sítios testa fôlego dos corredores

Corredores no Desafio dos Sítios, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: divulgação

No próximo sábado, dia 18, acontece na região sul do Espírito Santo o Desafio dos Sítios. A prova já está na quarta edição e vai reunir mais de 100 corredores, que são desafiados a subir e descer trilhas bem radicais.

Alguns detalhes fogem ao comum: o horário da prova, o tipo de premiação e o fôlego dos participantes. Um deles, inclusive, passou mal na última edição e quase foi parar no hospital mesmo sendo corredor veterano e bombeiro militar. Marcos

Paulo Costalonga conta a experiência dele que vale de alerta para muitos corredores. Mas antes, Tiago da Silva, corredor e organizador do Desafio dos Sítios, conta um pouco sobre como é a prova. Acompanhe o Correr, Malhar e Superar deste sábado (11).

Your browser does not support the audio element. CORRER MALHAR SUPERAR EP 29 - 8.10s - 11-11-17